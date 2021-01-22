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محافظات

لفتة طيبة.. دقيقة حداد على روح والدة لاعب غزل المحلة السابق في كفر الشيخ

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:57 م
دقيقة حداد على روح
دقيقة حداد على روح والدة لاعب غزل المحلة
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محمود زيدان
شهدت مباراة إبشان والزهراء بدوري القسم الرابع في محافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، لفتة وفاء طيبة، حيث حرص لاعبو فريق إبشان على الوقوف دقيقة حدادًا على روح والدة الكابتن عمرو رمضان، لاعب غزل المحلة السابق، والمدير الفني الأسبق لفريق إبشان، قبل بدء المباراة.

وانتهت المباراة التي أدارها تحكيميًا، محمود ناصف، بفوز فريق إبشان بقيادة مديره الفني محمود رزق، على نظيره الزهراء، بقيادة السيد المندوه، 2 / 1.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة مركز شباب إبشان، برئاسة عبد المولى مبارك، قد نعى ببالغ الحزن والأسى، والدة الكابتن عمرو رمضان، لاعب غزل المحلة السابق، والمدير الفني الأسبق لفريق إبشان، داعين الله أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة.
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