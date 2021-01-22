ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأزهري: مواجهة الإرهاب واجب قومي يتطلب إنجازا لوجود عشرات القضايا الأخرى

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:31 م
أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
Advertisements
محمود ضاحي
استكمل الدكتور  أسامة الأزهري مسيرة الجمال في الشرع الشريف من خلال برنامجه مصابيح الجمال على الراديو 9090 مشيرًا إلى أن قضية الجمال أصل راسخ في الشريعة الإسلامية بفلسفتها وروحها وقيمها وأخلاقها.

وقال الأزهري: إن حديث اليوم عن طيب المطعم الذي يؤدي إلى حسن الخلق مشيرًا إلى أن الطعام من القضايا التي تؤثر على أخلاق الإنسان واعتداله النفسي والله عز وجل ذكر أن يكون المأكًل طيبًا  حلالًا على أن ننتقي منها الأليق الأنسب الذي لا يؤدي إلى الإضرار بالإنسان على المدى البعيد، قال جل جلاله:{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ} .. وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}.. وقال تعالى: { يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات}.

وأضاف أن الله جعل العنوان الرئيسي للتعامل مع الطعام " أحل لكم الطيبات" متحدثًا عن الجمال ومعنى الأزكى طعامًا، والأزكى تعني: الأرقى.

وأشار إلى أن كلمة الأزكى طعامًا ليس معناها: الأغلى أو أنه لا بد أن يكون الأكل من المطاعم المشهورة، لأ، نحن نفرق بين الفخامة وبين الأناقة، ممكن تأكل طبق فول ورغيف عيش، لكن الأزكى هنا: أن يكون الطبق نظيفًا و المحتوى نظيفًا جميلًا صحيًا.

وأضاف: "وليس معنى الجمال في المبلس أن تشتري الأغلى، لكن معناها: الأنيق، الكلام للغني والفقير، هناك فرق بين الفخامة في الملابس سواء شراء ماركات مشهورة؛ إذا كنت مقتدرًا، لكن هنا نتحدث عن المقدور الذي يناسب الكل مهما كان سعر ما ترتديه أو كان بسيطا لكن يكونوا دائما متناسقين فيهم أناقة ونظافة وجمال كما أمرنا الشرع الشريف".

ونوّه أن سنن الجمال في المأكل لها أبعاد عميقة، تتلخص في نوعية الأكل ومكوناته التي لا تسبب التخمة والكسل، وتوزيع الطعام على مدار اليوم، وإذابة الدهون، وكثرة شرب المياة، والرياضة لإحراق السعيرات الحرارية.

وتابع: "الجمال يوجد مع الإنسان في كافة شئون الحياة، كن جميلا في كل تصرف أو رد فعل، ازاي متكسرش إشارة المرور؛ لأن دا قبح ولا تستأثر بالطريق في الشارع إن الله جميل يحب الجمال ..لا تتسرع في قيادة السيارة وتترك كل الصفوف وتزاحم الطريق".. إن الله جميل يحب الجمال.


وشدد الأزهري على أننا لن نحارب فقط الإرهاب؛ لأن بعد الإرهاب  محاور وقضايا لا بد أن نشارك فيها البشرية الهموم، ويجب علينا أمةَ الاسلام أن نقدم قبسًا من النور والحكمة النابع من الدين لكل مشاكل الحياة.

وأوضح أن مواجهة الإرهاب واجب قومي لكن يتطلب إنجازًا؛ لأن هناك عشرات القضايا، تكون للإنسانية شريكًا في الفكر والمأكل والمشرب والملبس وتفاصيل الحياة الأدق.
Advertisements
Advertisements

شاهد .. وزير التعليم يصدر بيانا عاجلا بالفيديو عبر حسابه الرسمي على فيس بوك

وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

علاقة مشبوهة مع سياسي .. مفاجآت في قضية مقتل ممثلة شابة

مات في الحمام يوم الدخلة.. تفاصيل وفاة عريس المنيا الابن الوحيد على ٤ بنات..صور

أخبار الفن| مقتل ممثلة شابة بعد علاقة مشبوهة مع سياسي.. وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

شيء لا يصدقه عقل.. تعليق ناري من عمرو أديب على واقعة اغتصاب حسناء مارينا

خلال أيام.. الصحة تزف بشرى لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن..فيديو

بقاله شهر في العناية.. إعلامي كبير يعلن تدهور حالة والده الصحية

قبل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ..الطلاب يتوقعون 4 سيناريوهات للامتحانات

التحقيق مع عبد العليم داوود أول مهام لجنة القيم.. والبرلمان يصوت على تشكيلها خلال أيام

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة انتقال فرجاني ساسي للهلال السوداني

النيابة تعاين موقع انفجار سيارة محملة بأسطوانات غاز على طريق الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر البطاطس المحشية.. خطوة بخطوة

الرياضة وكنس الشوارع.. عقوبات غير تقليدية للسياح غير الملتزمين بالكمامات في هذه الدولة

ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول كوب من القهوة يوميا؟