محمود بدر: التعليم العالي والتعاون الدولي لديهما ردود مقنعة على تساؤلات البرلمان.. فيديو





وأضاف بدر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار أن الدولة المصرية والبرلمان استقرا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه كان من حق مجلس النواب الاستماع إلى الحكومة لمعرفة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.





وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الدور الرقابي سيتم تفعيله بشكل كبير، مؤكدا أنها كانت بداية إيجابية وهو ما أكد عليه المواطنون على أداء مجلس النواب خلال الأسبوع الأول من عمله.





وأشار بدر إلى أن وزير التعليم العالي كان أكثر الوزراء توفيقا فيما قدمه للوزارة خلال الفترة الماضية، وكان لديه ردود إيجابية ومقنعة خلال التساؤلات التي وجهت له ووزيرة التعاون الدولي.





وقال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الوزراء الذين أخفقوا فيما قدموه هم وزير الإعلام ووزير قطاع الأعمال ولم نجد أي إجابات شافية من الوزراء على الأسئلة التي وجهناها لهم.

قال محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الأداء الآن من البرلمان الحالي أداء رقابي، مؤكدا أن البرلمان الماضي اعتمد على التشريع وإصدار القوانين التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمل المجلس على إصدارها.