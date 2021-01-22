برلمانية: مصر تحقق اكتفاءً ذاتيا من الطاقة وأبرزها البترول بحلول 2023

أشادت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بتوجيهات الرئيس السيسي ومتابعته الدائمة لمستجدات التطوير بمختلف المجالات وتحديدا مجال الصناعة وما يخدمه من قطاعات أخري كالبيئة وذلك لما يتولاه المجال من إعادة تدوير واستثمار مخرجات العملية الصناعية كالمعتاد، ولكن طرأت تغيرات جديدة مكنت المنظومة البيئية لتكون جزءا فعالا من توفير المدخلات اللازمة للإنتاج.

أضافت "متي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة ستتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة بكافة أشكالها ومن ضمنها البترول وذلك بحلول عام 2023، مشيدة الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز ومحطات توليد الكهرباء.

أوضحت عضو مجلس النواب، أنه بالفعل بدأ إستخدام الوقود الحيوي في مصر ولكن في نطاق محدود من أجل إنتاج الزيوت وتوليد الكهرباء، فمصر تمتلك مساحة صحراوية كبيرة تمكنها من إطلاق مشروعات متوسطة وصغيرة في هذا التخصص.





وتابعت النائبة حديثها، قائلة: مكافحة التلوث البيئي والنهوض بالاقتصاد القومي والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب مما ينعكس بالإيجاب علي تحسين معيشة المواطنين هم أبرز أهداف خطة الحكومة في هذا الشأن.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

قال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض "جهود تطوير القطاع البيئي على مستوى الجمهورية".

ووجه الرئيس بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، خاصةً ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، وكذلك استكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، لا سيما مخلفات البناء، وذلك في ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية، إلى جانب التوسع في مشروعات إنتاج الوقود الحيوي من النفايات لما له من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي مترابط، في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدراجه ضمن أنشطة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

كما وجه الرئيس بتعزيز البرامج الداعمة للتوعية البيئية والمشاركة المجتمعية ودمج الشباب في هذا الإطار، بالإضافة إلى تعظيم الحوافز الخضراء المقدمة إلى الهيئات والمنشآت والأفراد التي تساهم في زيادة معدلات تحسين الأداء البيئي.

واستعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة من خلال عدة محاور رئيسية هدفت إلى الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التغيرات البيئية والمشكلات البيئية المستحدثة، وكذلك دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة من خلال التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات عن طريق النهج الجديد الذي يتناول قضايا البيئة وتغير المناخ، وهو ما تمثل في قيام وزارات كلٍ من المالية بطرح السندات الخضراء، والتخطيط بدمج معايير الاستدامة في الخطة الاستثمارية للدولة، والبترول بتوفيق أوضاع الشركات ذات الانبعاثات الكثيفة، وقطاع التعليم بدمج المفاهيم البيئية في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الصلة بوزارات السياحة والشباب والرياضة والثقافة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن تلك الجهود أدت إلى تحسين مجمل المؤشرات البيئية على مستوى الدولة، خاصةً تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا من خلال تطوير الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والقضاء على السحابة السوداء، وكذلك تطوير البنية التحتية وخدمات الزوار في المحميات الطبيعية، وهو ما أدى إلى زيادة عدد الزوار بها إلى ١.١ مليون زائر في العامين الماضيين.