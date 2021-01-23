مسابقات على مستوى الجمهورية.. علوم عين شمس: جوائز مالية بمسابقة اللجنة الثقافية

قال محمد سيد رئيس اتحاد طلاب كلية العلوم بجامعة عين شمس ، أن الكلية نشط الأنشطة الطلابية من خلال تقديم مسابقات وألعاب ومعلومات ذات قيمة عبر صفحه الاتحاد الخاصة بالفيس بوك حتي يتمكن الطلاب من التواصل من خلالها .





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كما أوضح " سيد " خلال تصريحاته لـ موقع " صدى البلد "أن إدارة النشاط الثقافي تنظم مسابقة دوري المعلومات بالاشتراك مع كافة كليات الجامعة ، لافتًا الى أن المسابقة تتمثل في المعلومات العامة في الرياضة والفن والثقافة حتي يستفيد منها الطلاب





وأشار رئيس اتحاد الطلاب بالكلية الى أن هناك العديد من الجوائز المالية للفائزين بأول 3 مراكز للمجموعات و6 مراكز للفردي، مؤكدًا علي أن الفائز يمثل جامعة عين شمس علي مستوى الجمهورية.





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ويذكر أن قال "محمد السيد رئيس اتحاد طلاب كلية العلوم بجامعة عين شمس، خلال تصريحات سابقة له إن الأنشطة الطلابية تعمل بشكل إيجابي عبر صفحة الاتحاد الطلابي الخاصة بالكلية عبر الموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .





كما أوضح " سيد " خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد، أن الكلية قد عقدت اجتماعها مع كافة كليات العلوم بجامعات مصر المختلفة بحضور كل من رؤساء الاتحادات بكليات العلوم، لافتًا الي حرصهم علي التواصل الدائم بين طلاب الكليات وتبادل الخبرات بين رؤساء الاتحاد وذلك عبر برنامج زوم .





ولفت رئيس الاتحاد الى مناقشة مشكلات الطلاب وكيفية حلها من خلال الاتحاد الطلابي بالإضافة الى دور طلاب الكليات في مساندة نقابة العلميين و تعريفهم الدور الأساسي لها.



