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برلمان

وكيل صناعة النواب يعدد مزايا التوسع في مشروعات الوقود الحيوي

السبت 23/يناير/2021 - 12:01 ص
صورة تعبيرية - مشروعات
صورة تعبيرية - مشروعات الوقود الحيوي
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سماح أنور
قال النائب محمد عوض وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الدولة تسعي لتحسين منظومة البيئة وذلك من خلال تبني الاتجاه العالمي بإحلال الوقود الحيوي (المواد العضوية)، ليكون مصدرا من مصادر الطاقة المتجددة مما يعمل علي التقليل من استيراد البترول وغيره من الموارد اللازمة لنشاطات عملية الصناعة.


أكد "عوض" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن استخدام الوقود الحيوي له العديد من المزايا أبرزها خفض تكلفة الإنتاج لكونه  مورد رخيص السعر وآمن حيث يعتمد علي مصادر بيولوجية كالنباتات والمحاصيل الزراعية والحيوانات، كما يعمل علي إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء ويعد بمثابة منقذ قوي لتنشيط الاقتصادات المتعثرة بالنسبة لبعض الدول.


وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن التعامل مع المخلفات الصلبة ولا سيما (مخلفات البناء) يبدو صعب لحد ما في بادئ الأمر ولكن الدولة لن تترك هذا الشأن إلا بوضع استراتيجية فعالة تمكننا من التخلص بطريقة آمنة وغير مكلفة ويرجع ذلك للجهود المستمرة من قبل وزارة البيئة في منظومة إدارات المخلفات.


اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.


وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان  الاجتماع تناول استعراض "جهود تطوير القطاع البيئي على مستوى الجمهورية".



ووجه الرئيس بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، خاصةً ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، وكذلك استكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، لا سيما مخلفات البناء، وذلك في ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية، إلى جانب التوسع في مشروعات إنتاج الوقود الحيوي من النفايات لما له من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي مترابط، في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدراجه ضمن أنشطة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.


كما وجه الرئيس بتعزيز البرامج الداعمة للتوعية البيئية والمشاركة المجتمعية ودمج الشباب في هذا الإطار، بالإضافة إلى تعظيم الحوافز الخضراء المقدمة إلى الهيئات والمنشآت والأفراد التي تساهم في زيادة معدلات تحسين الأداء البيئي. 


واستعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة من خلال عدة محاور رئيسية هدفت إلى الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التغيرات البيئية والمشكلات البيئية المستحدثة، وكذلك دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة من خلال التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات عن طريق النهج الجديد الذي يتناول قضايا البيئة وتغير المناخ، وهو ما تمثل في قيام وزارات كلٍ من المالية بطرح السندات الخضراء، والتخطيط بدمج معايير الاستدامة في الخطة الاستثمارية للدولة، والبترول بتوفيق أوضاع الشركات ذات الانبعاثات الكثيفة، وقطاع التعليم بدمج المفاهيم البيئية في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الصلة بوزارات السياحة والشباب والرياضة والثقافة.


وأوضحت وزيرة البيئة أن تلك الجهود أدت إلى تحسين مجمل المؤشرات البيئية على مستوى الدولة، خاصةً تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا من خلال تطوير الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والقضاء على السحابة السوداء، وكذلك تطوير البنية التحتية وخدمات الزوار في المحميات الطبيعية، وهو ما أدى إلى زيادة عدد الزوار بها إلى ١.١ مليون زائر في العامين الماضيين.
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