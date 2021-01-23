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تعليم

الجامعة الأمريكية بالقاهرة: بدء الفصل الدراسي الثاني 31 يناير الجاري

السبت 23/يناير/2021 - 10:01 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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احمد الشاهد
أكدت رحاب الدمياطي المتحدث باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه سيتم بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعة اعتبارا من يوم 31 يناير الجاري .

وأوضحت الدمياطي،في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"،أنه سيتم الالتزام بالخطة التي وضعتها الجامعة من حيث كيفية الحضور وتلقي المقررات والبرامج الدراسية.

وأشارت إلى أنه سيتم وضع خطة لنظام الحضور ، سواء بالنسبة لإجراء أجزاء من المقررات حضوريا في مقر الجامعة ، أو أونلاين من خلال المنصات الالكترونية .

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كما أن هناك تشديدات كبيرة على الالتزام بالاجراءات الاحترازية المقررة ، سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس والعاملين .

وكانت المتحدث باسم الجامعة الأمريكية ، قد أوضحت أنه تم تقليل أعداد العاملين بالجامعة ، حيث أنه يتم العمل بشكل متناوب ، منعا للتجمعات للحفاظ على التباعد الاجتماعي  وفقًا للإجراءات و الخطة التي وضعتها وزارة الصحة .
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