الجامعة الأمريكية بالقاهرة: بدء الفصل الدراسي الثاني 31 يناير الجاري

أكدت رحاب الدمياطي المتحدث باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه سيتم بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعة اعتبارا من يوم 31 يناير الجاري .
وأوضحت الدمياطي،في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"،أنه سيتم الالتزام بالخطة التي وضعتها الجامعة من حيث كيفية الحضور وتلقي المقررات والبرامج الدراسية.
وأشارت إلى أنه سيتم وضع خطة لنظام الحضور ، سواء بالنسبة لإجراء أجزاء من المقررات حضوريا في مقر الجامعة ، أو أونلاين من خلال المنصات الالكترونية .
اقرأ أيضا :
كما أن هناك تشديدات كبيرة على الالتزام بالاجراءات الاحترازية المقررة ، سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس والعاملين .
وكانت المتحدث باسم الجامعة الأمريكية ، قد أوضحت أنه تم تقليل أعداد العاملين بالجامعة ، حيث أنه يتم العمل بشكل متناوب ، منعا للتجمعات للحفاظ على التباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات و الخطة التي وضعتها وزارة الصحة .