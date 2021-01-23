الجامعة الأمريكية بالقاهرة: بدء الفصل الدراسي الثاني 31 يناير الجاري

أكدت رحاب الدمياطي المتحدث باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه سيتم بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعة اعتبارا من يوم 31 يناير الجاري .





وأوضحت الدمياطي،في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"،أنه سيتم الالتزام بالخطة التي وضعتها الجامعة من حيث كيفية الحضور وتلقي المقررات والبرامج الدراسية.





وأشارت إلى أنه سيتم وضع خطة لنظام الحضور ، سواء بالنسبة لإجراء أجزاء من المقررات حضوريا في مقر الجامعة ، أو أونلاين من خلال المنصات الالكترونية .





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كما أن هناك تشديدات كبيرة على الالتزام بالاجراءات الاحترازية المقررة ، سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس والعاملين .



