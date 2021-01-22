ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

‏الاثنين.. خطة النواب تناقش مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:13 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريده محمد
تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماع يوم الاثنين لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

‏وتعقد لجنة الشؤون الدينية والاوقاف بمجلس النواب اجتماعا لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى.

يواصل مجلس النواب جلسات الأسبوع المقبل من الأحد من ٢٤ يناير حتى ٢٧ يناير  حيث يواصل الوزراء  عرض الموقف التنفيذي لبرامجهم و شرح خططهم المستقبلية.

ويلقي د محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية الموقف التنفيذي لبرنامجه يوم الأحد المقبل كما يحضر الجلسة أيضا وزير الزراعة  واستصلاح الأراضي السيد القصير  لعرض انجازات وزارته والخطط المستقبلية.

ويعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الإثنين ‏حيث يلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان بيانه عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة كما تلقي  وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم بيانها عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويعقد مجلس النواب جلسته يوم الثلاثاء حيث يستمع المجلس لبيان وزير الخارجية سامح شكري عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وبيان‏وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويعقد البرلمان أيضا جلسته يوم الأربعاء للاستماع لي بأن وزيرة الثقافة د ايناس عبد الدائم عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة ويحضر في ذات الجلسة وزيرة البيئة د ياسمين فؤاد لإلقاء بيانها عن موقف الوزارة بشأن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة.

و كان الاسبوع الجاري  قد شهد عرض ٨   وزراء برامجهم و خططهم المستقبلية و هم وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي   ووزير التموين والتجارة الداخلية د على المصيلحي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار  و اسامة هيكل وزير الإعلام وزير الدولة للإعلام ووزير  التربية والتعليم الفني د طارق شوقي و وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط  وزيري قطاع الأعمال الدكتو هشام توفيق، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سابقة تاريخية للبرلمان .. لجان مجلس النواب في حالة انعقاد دائم لتقييم أداء الحكومة في جميع الملفات ومقارنتها برؤى المستقبل

مجلس النواب يواصل انعقاده التاريخي لتقييم الحكومة.. 8 وزراء أمام البرلمان الأسبوع المقبل

وزيرا القوى العاملة والهجرة أمام النواب لعرض موقفهما من برنامج الحكومة.. الاثنين

مجلس النواب يواصل جلساته التاريخية بالاستماع لبيان وزيري الخارجية والطيران.. الثلاثاء

وزيرتا الثقافة والبيئة تتحدثان أمام مجلس النواب.. الأربعاء

8 وزراء تحت القبة الأسبوع المقبل.. البرلمان يواصل جلساته التاريخية للاستماع للحكومة.. الوزراء يعرضون الإنجازات والخطط المستقبلية على نواب الشعب.. واللجان تعد تقارير لعرضها على الجلسة العامة

ترشيحاتنا

الضنا مش غالي .. أم تلهث وراء الجنس وتتخلص من طفلها بسبب المتعة الحرام| تقرير

علي زين: مباراة سلوفينيا حياة أو موت.. وهذه تفاصيل إصابتي

قبل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ..الطلاب يتوقعون 4 سيناريوهات للامتحانات

هل يجوز صرف أموال الزكاة لبناء مسجد؟

أخبار الفن| مقتل ممثلة شابة بعد علاقة مشبوهة مع سياسي.. وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

بعد انفصاله عن دينا الشربيني .. عمرو دياب يحتفل بصحبة أبنائه في دبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

‎سعر ومواصفات ‎سيارة Safari الهندي المنافس القوى لـ Land Rover .. صور

بعد تلقيها تعليقات مزعجة بسبب وزنها.. جراحة شفط دهون تنهي حياة أم لـ3 أطفال

يصيبك بأمراض القلب.. 3 أضرار لتناول البيض بهذه الكمية