‏الاثنين.. خطة النواب تناقش مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة

تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماع يوم الاثنين لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

‏وتعقد لجنة الشؤون الدينية والاوقاف بمجلس النواب اجتماعا لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى.

يواصل مجلس النواب جلسات الأسبوع المقبل من الأحد من ٢٤ يناير حتى ٢٧ يناير حيث يواصل الوزراء عرض الموقف التنفيذي لبرامجهم و شرح خططهم المستقبلية.





ويلقي د محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية الموقف التنفيذي لبرنامجه يوم الأحد المقبل كما يحضر الجلسة أيضا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير لعرض انجازات وزارته والخطط المستقبلية.





ويعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الإثنين ‏حيث يلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان بيانه عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة كما تلقي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم بيانها عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





ويعقد مجلس النواب جلسته يوم الثلاثاء حيث يستمع المجلس لبيان وزير الخارجية سامح شكري عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وبيان‏وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





ويعقد البرلمان أيضا جلسته يوم الأربعاء للاستماع لي بأن وزيرة الثقافة د ايناس عبد الدائم عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة ويحضر في ذات الجلسة وزيرة البيئة د ياسمين فؤاد لإلقاء بيانها عن موقف الوزارة بشأن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة.





و كان الاسبوع الجاري قد شهد عرض ٨ وزراء برامجهم و خططهم المستقبلية و هم وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ووزير التموين والتجارة الداخلية د على المصيلحي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار و اسامة هيكل وزير الإعلام وزير الدولة للإعلام ووزير التربية والتعليم الفني د طارق شوقي و وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط وزيري قطاع الأعمال الدكتو هشام توفيق، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.