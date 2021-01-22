النصر يشكو التحكيم في مباراة السكة

أبدى الجهاز الفني لفريق النصر غضبه الشديد من الأخطاء التحكيمية في مباراته أمام السكة الحديد والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف ضمن الجولة الـ10 من دوري القسم الثاني.





وأكد الجهاز الفني للنصر أن الخسارة أمام السكة ، جاءت بفعل فاعل ، وأن اللقاء شهد ظلما تحكيميا واضحا ضد النصر ، في أكثر من قرار خاطئ ، أبرزهم احتساب حكم اللقاء أحمد العباسي لركلة جزاء لعمرو عزت لاعب السكة غير صحيحة بالمرة بداعي لمسة يد في لعبة لا يوجد بها لمسة علي مدافعي النصر ، وأحرز منها السكة الحديد الهدف الثاني.





وأشار أعضاء الجهاز إلى أن حكم اللقاء لم يكتف بذلك بل احتسب ركلة حرة لفريق النصر وقبل تنفيذها قام باحتساب ركلة حرة للسكة الحديد بداعي أن لاعب النصر قام بالوقوف في الحائط البشري، كما تغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة للنصر من لمسة يد علي مدافع السكة.





وأبدي سيد عيد المدير الفني للفريق، غضبه الشديد من القرارات التحكيمية خاصة ركلة الجزاء وقال إنه أول مرة يعلق علي التحكيم وأنه يطالب اتحاد الكرة بضرورة تعيين حكام دوليين لمباريات النصر لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء الغريبة والتي تؤثر علي نتائج الفريق بالسلب مشيرا إلى أن النصر يعاني من الأخطاء التحكيمية منذ بداية الموسم.