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إبراهيم عيسى: إسرائيل أسرع دولة في تلقيح مواطنيها عالميا وتحصل على لقاح فايزر قبل أمريكا

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:15 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن اسرائيل أسرع دولة في العالم قياما بتوزيع لقاحات كورونا على مواطنيها، قائلا: "أمريكا لا تلقى نفس نشاط إسرائيل في تلقيح المواطنين، ولا تتوفر لها نفس الجرعات التي توفرت لإسرائيل، مما جعل الأمر غامضا أن تتوفر جرعات لإسرائيل أسرع من أمريكا".

وكشف إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن السبب في سرعة تقليح إسرائيل لمواطنيها قبل أي دولة في العالم هو اتفاق إسرائيل مع شركة فايزر أن تحصل على أكبر عدد من الجرعات في أضيق وقت مقابل إتاحة جميع بيانات نتائج اللقاح على الإسرائيليين على مائدة فايزر".

واستطرد: "شركة فايزر لديها كل المعلومات لتأثيرات اللقاح على الإسرائيليين وتسلم البيانات إلى شركة فايزر وفق تعاقد، ونشرت إسرائيل تفاصيل اتفاقها مع فايزر حول مدها ببيانات مواطنيها الصحية مقابل الحصول على اللقاح".
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