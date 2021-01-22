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توك شو

لبلبة: حياتي تتلخص في أمي والفن.. والجمهور رباني

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:00 م
الفنانة لبلبة
الفنانة لبلبة
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محمود محسن
قالت الفنانة لبلبة إن حياتها تتلخص في "أمها والفن" مؤكدة أنها تستمتع بالفن وتعتبر نفسها والجمهور عائلة واحدة.

وأضافت لبلبة خلال برنامج باب الخلق عبر فضائية النهار: جمهوري رباني.. أنا كبرت معاهم.. أحب جمهوري واعتدت أن تكون عيني دائما على الجمهور وأسعى دائما لإسعاده.

وتابعت لبلبة أنه يجب على الجمهور عند غلق الستارة على المسرح أن يكون في منتهى السعادة وتعلمت ذلك من أمي، معلقة: "كنت تعبانة وأمي تقولي الناس دفعوا التذكرة عشان يتفرجوا عليكي".

وأردفت لبلبة: الجمهور لديه سحر خاص ويقوم بتقويتنا دائما وعندما يسعد الجمهور فإنها مسئولية كبيرة ونخاف ان نخطئ أمام جمهورنا ومواجهته منتهى الصعوبة.
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