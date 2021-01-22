ألفت عمر تنتظر بداية عرض مسلسل سكن البنات "الأحد".. وتنتهي من تصوير فيلمها الجديد

تنتظر الفنانة ألفت عمر ، بداية عرض مسلسلها الجديد "سكن البنات" على مجموعة قنوات "النهار" و"النهار دراما" ، بداية من بعد غد الأحد ، في السابعة مساء.

المسلسل ينتمي لنوعية دراما الـ60 حلقة، وهو من بطولة النجمة وفاء عامر ، ومعها النجوم "أيتن عامر ودينا ومنذر رياحنة وألفت عمر ومنة فضالي وإلهام عبد البديع وهاجر الشرنوبي وعايدة رياض ومحمد نجاتي" ، ويكتبه أحمد صبحي ، ويخرجه محمد النقلي ، ومن إنتاج ممدوح شاهين ، وسيتم عرضها عبر شبكة قنوات النهار.





وتلعب ألفت عمر في المسلسل، دور "مارينا" ، وهي فتاة تمر بـ3 مراحل عمرية خلال الـ60 حلقة ، وتكون في بدايتها فقيرة ، تحلم بالثراء ، من خلال عملها كوافيرة وبائعة للمستلزمات لزميلاتها الطالبات ، وكيف تقيم في سكن الطالبات كي تستطيع توفير النقود لتفتح مركز تجميل ، وتصبح بالفعل سيدة أعمال غنية ، أي أنها تقدم رحلة صعود فتاة ، وهي شخصية مختلفة عما قدمته ألفت من قبل.





وعلى صعيد آخر انتهت ألفت من تصوير فيلمها الجديد " النهاردة يوم جميل" من تأليف وإخراج نيفين شلبي وإنتاج شريف مندور.





وتلعب فيه دور صفاء صديقة نجلاء بدر في الجامعة والتي تلاقيها بعد غياب في البنك الذي تعمل به نجلاء ونتابع علاقتهم التي يكسوها الحقد والحسد منها تجاه نجلاء.





وعبرت ألفت عن سعادتها بالاشتراك في مثل هذه التجربة السينمائية المختلفة والتي تناقش قضايا المرأة المصرية والعربية "النهاردة يوم جميل" مأخوذ عن المجموعة القصصية "سوق العرسان".





وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة، خاصة المشاكل الزوجية والخيانة، الفيلم من بطولة باسم سمرة وهنا شيحة ونجلاء بدر وأحمد وفيق ومحمود الليثي وانتصار، وضيوف الشرف رمزي العدل وكريم كوجاك.





وتنتظر ألفت عرض آخر مسلسلاتها السر مع المخرج محمد حمدي والسيناريست حسام موسى والنجوم حسين فهمي ووفاء عامر ونضال الشافعي ومايا نصري.