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حوادث

إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بالفيوم

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:04 م
حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أصيب 3 أشخاص، في حادث تصادم، بين سيارة "ربع نقل" و"دراجة بخارية" بعزبة الضو بمحافظة الفيوم، بينهم طفل، وجرى نقلهم بسيارة الأسعاف الى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

 

وتلقى العميد أسامه أبو الليل مأمور مركز شرطة أطسا إخطارا من مرفق إسعاف الفيوم بالحادث بوقوع حادث تصادم بين سيارة  ربع نقل مع دراجة بخارية  بعزبة الضو بمحافظة الفيوم،  مما أسفر عن أصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة وهم : كريم ربيع 12 سنة ، وعادل رمضان  25 سنة ،  ومحمد عبد الوهاب 49 سنة .

وحرر محضر بالحادث  ، وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .


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