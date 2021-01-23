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تعليم

لطلاب جامعة حلوان الراغبين بالمشاركة في مؤتمر علماء المستقبل.. تفاصيل

السبت 23/يناير/2021 - 11:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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اسلام خالد
أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي برعاية شباب جامعة حلوان اشتراك الجامعة بالمؤتمر العلمي الثالث لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية "علماء المستقبل 4" المنظم من قبل قطع شئون التعليم والطلاب بجامعة دمياط لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة ويأتى الاشتراك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة والاستاذ راشد عصام مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة.

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يعقد المؤتمر في الفترة من 30 مارس حتى 31 مارس لعام 2021، ويقوم فيه الطلاب من مختلف الجامعات بعرض الأبحاث العلمية في المجالات الآتية:

العلوم الأساسية والعلوم البيئية – العلوم الهندسية – العلوم الطبية – العلوم الزراعية – العلوم الإنسانية – العلوم الاجتماعية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة – العلوم التجارية وإدارة الأعمال – علوم الحاسب – علم التاريخ الاثار – الفنون (التطبيقية – التشكيلية – التعبيرية – الموسيقية) – الدراسات القانونية – السياحة والفندقة – التربية الرياضية وعلوم الصحة – الاعلام والصحافة – الدراسات النوعية – الجغرافيا النظم والمعلومات.

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وطلبت الجامعة من الطلاب الراغبين فى المشاركة فى المؤتمر التواصل مع مسؤول إدراة النشاط العلمي في الكلية أو مراسلتهم من خلال الإنترنت على جروب الواتس آب الخاص بالمؤتمر من خلال هذا الرابط:
https://chat.whatsapp.com/EXdPjI3E5JZ7ICP9Au9DeK

وأعلنت الجامعة أنه سوف يكون هناك جوائز لأول ثلاثة مراكز في المجالات الآتية:

- أفضل بحث في العلوم الأساسية

- أفضل بحث في المجالات الأدبية والإنسانية 

- أفضل عمل فني  

- أفضل عرض تقديمي

- أفضل بوستر للمشروع

سيقوم كل المتقدمين بعمل ملخص أولي للبحث (Abstract) وإرساله للجنة العلمية للاطلاع عليه قبل إرساله للجنة المسابقة قبل 28 يناير 2021 أما الأبحاث كاملة فيجب أن ترسل قبل 25 فبراير 2021، وفي حالة قبول البحث من قبل لجنة المؤتمر يجوز لمجموعة الباحثين القيام بعمل بوستر لعرض فكرتهم في المؤتمر.
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