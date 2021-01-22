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رانيا الغباشي أول مهندسة ميكانيكية مصرية تفوز بجائزة استيفي

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:19 م
رانيا الغباشي
رانيا الغباشي
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حمزة شعيب
حلت رانيا الغباشي أول وأصغر مهندسة ميكانيكا مصرية وأفريقية وعربية تفوز بجائزة «ستيفي» للسيدات في مجال الأعمال لفئة صناعة السيارات، ضيفة علي الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة " دي إم سي".

وقالت رانيا الغباشي خلال حوارها مع أحمد فايق، إنها تخرجت من جامعة المنوفية، وبعدها واجهتها صعوبات متعلقة بعدم قبولها في عدد كبير من فرص العمل بسبب أنها أنثى، لكنها بدأت العمل في مصنع لصناعة الألواح المعدنية، مشددة على أن العلم ليس حكرا على أي جنس.

وأضافت الغباشي: "عندما كنت في الجامعة شاركت في مسابقة عالمية، حتى نكون مؤهلين لتصنيع سيارة سباق تتكون من مقعد واحد فقط، وكان ذلك في عام 2013، وعندما تخرجت بدأت في البحث عن فرص عمل، وكنت أول مهندسة أعمل في شركة استشارات هندسية لميكانيكا التصميم وخدمات الهندسة العكسية وتصميم وصيانة بعض قطع الغيار".

ونوهت إلى أن هناك بعض الأدوات التي تساعدها في عملها، ومنذ عام التحقت بمصنع عالمي للسيارات من أجل توطين صناعة بعض قطع الغيار في مصر، إذ تبلغ نسبة التوطين في السيارات الملاكي 45%:"نحاول زيادة المكون المحلي وتوسيع الصناعات المغذية لصناعة السيارات في مصر".
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