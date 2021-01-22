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أميرة العادلي: البرلمان الحالي يصب تركيزه على الدور الرقابي ..فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:55 م
النائبة أميرة العادلي
النائبة أميرة العادلي
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محمود محسن
أكدت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أن بعض الوزراء الذين القوا بيانات داخل مجلس النواب كانوا يعتقدون أنه سوف يتم الإشادة بهم.

وأضافت العادلي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج أخر النهار عبر فضائية النهار، أن النواب اطلعوا بشكل كبير على انجازات الوزارات والتي حضر وزراؤها وكان هناك مناقشات جادة داخل المجلس.

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أن البرلمان الحالي يعمل في التركيز على الدور الرقابي أكثر من الدور التشريعي مؤكدا أن المجلس السابق كان دوره تشريعي أكبر.

وأشارت العادلي إلى أن وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والتعاون الدولي كانوا موفقين بشكل كبير في عرض بياناتهم وكان لديهم اجابات عن استفسارات النواب.
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