ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تفاصيل تطوير القاهرة لإعادتها إلى صدارة أنظف عاصمة في العالم

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:25 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
كشفت راندا جلال وكيلة كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، تفاصيل جديدة في خطة الحكومة لتطوير القاهرة الكبرى، مؤكدة أن فكرة إحياء التراث شيء في غاية الأهمية. 

وأضافت جلال، في لقاء عبر سكايب، لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة أو أي، اليوم الجمعة، أن كل عواصم العالم تعاني من الزحام، وعملية التنظيم تتطلب تعديل سلوكيات الناس والمرور والقيادة، قائلة: علينا أن نشعر بأن القاهرة عاصمة ثقافية وعلينا أن نعرف أن القاهرة وجه حضاري مهم". 

وتابعت وكيلة كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، أنه لا بد من عمل آلية لمتابعة وصيانة التطوير الذي يتم، لافتة إلى أن محافظة القاهرة في فترة من الفترات تم تصنيفها كأنظف عاصمة في العالم. 

وأكدت أنه علينا تضافر الجهود لإرجاع هذا الأمر مرة أخرى، مشيرة إلى أن محافظة القاهرة زاخرة بالآثار الإسلامية والتي تعد وجهة مهمة للجميع في الداخل والخارج. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أستاذ حضارة يوضح السبب وراء الاكتشافات الأثرية المتتالية بـ سقارة

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية

عاصمة الثقافة الإسلامية.. إصدار ميداليات تذكارية لمرور 1050 سنة على إنشاء القاهرة

رئيس الوزراء يتابع مشروعي تطوير عواصم المحافظات والمدن والقاهرة التاريخية

أبو العينين وكيل مجلس النواب يشارك في إطلاق شعلة التجارة الأفريقية: الاتفاقية تمثل الأمل والحلم لأبناء القارة السمراء.. ومصر بمؤسساتها حريصة على دعم التعاون الإفريقي وتحقيق التكامل الاقتصادي

رد اعتبارهم.. صباح البلد: وكيل مجلس النواب يقدم التحية لفناني مصر ومثقفيها

ترشيحاتنا

أحمد سامي: تفوقنا على بيراميدز.. وجماهير الأهلي سر إخفاق رمضان وفتحي

كانت سايحة في دمها.. والد روان ضحية البناء المخالف يروي تفاصيل مفجعة بعد وفاة ابنته

الخطوط السعودية توقف رحلاتها إلى هذه المدينة

شكوى لـ الفيفا.. فرج عام يكشف موقفه من التصعيد ضد اتحاد الكرة

اغفر قبائحنا يا غافر الزلل.. هبة الأباصيري تظهر بالحجاب

الضنا مش غالي .. أم تلهث وراء الجنس وتتخلص من طفلها بسبب المتعة الحرام| تقرير

Advertisements

شاهد .. وزير التعليم يصدر بيانا عاجلا بالفيديو عبر حسابه الرسمي على فيس بوك

وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

علاقة مشبوهة مع سياسي .. مفاجآت في قضية مقتل ممثلة شابة

مات في الحمام يوم الدخلة.. تفاصيل وفاة عريس المنيا الابن الوحيد على ٤ بنات..صور

أخبار الفن| مقتل ممثلة شابة بعد علاقة مشبوهة مع سياسي.. وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

شيء لا يصدقه عقل.. تعليق ناري من عمرو أديب على واقعة اغتصاب حسناء مارينا

خلال أيام.. الصحة تزف بشرى لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن..فيديو

بقاله شهر في العناية.. إعلامي كبير يعلن تدهور حالة والده الصحية

قبل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ..الطلاب يتوقعون 4 سيناريوهات للامتحانات

التحقيق مع عبد العليم داوود أول مهام لجنة القيم.. والبرلمان يصوت على تشكيلها خلال أيام

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة انتقال فرجاني ساسي للهلال السوداني

النيابة تعاين موقع انفجار سيارة محملة بأسطوانات غاز على طريق الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر البطاطس المحشية.. خطوة بخطوة

الرياضة وكنس الشوارع.. عقوبات غير تقليدية للسياح غير الملتزمين بالكمامات في هذه الدولة

ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول كوب من القهوة يوميا؟