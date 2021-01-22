تفاصيل تطوير القاهرة لإعادتها إلى صدارة أنظف عاصمة في العالم

كشفت راندا جلال وكيلة كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، تفاصيل جديدة في خطة الحكومة لتطوير القاهرة الكبرى، مؤكدة أن فكرة إحياء التراث شيء في غاية الأهمية.





وأضافت جلال، في لقاء عبر سكايب، لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة أو أي، اليوم الجمعة، أن كل عواصم العالم تعاني من الزحام، وعملية التنظيم تتطلب تعديل سلوكيات الناس والمرور والقيادة، قائلة: علينا أن نشعر بأن القاهرة عاصمة ثقافية وعلينا أن نعرف أن القاهرة وجه حضاري مهم".





وتابعت وكيلة كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، أنه لا بد من عمل آلية لمتابعة وصيانة التطوير الذي يتم، لافتة إلى أن محافظة القاهرة في فترة من الفترات تم تصنيفها كأنظف عاصمة في العالم.



