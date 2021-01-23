تفتيش روسي مرتقب بمطاري الغردقة وشرم الشيخ خلال أيام .. نواب: الدولة رسّخت علاقات قوية مع موسكو.. واستقرار الوضع الآمني السبب الأول في عودة الرحلات

عمر وطنى: الدولة رسخت علاقات قوية مع روسيا ..والقترة القادمة نشهد انتعاشه في القطاع السياحي

آمال رزق الله: روسيا تسعى للإطمئنان على وفودها السياحية قبل زيارة مصر

سامى كامل: استقرار الوضع الآمني في مصر السبب الأول لعودة الرحلات السياحية الروسية









تفتيش روسي مرتقب تنتظره مطارات مصر السياحية، خلال الأسبوعين المقبل وتحديدًا في الفترة ما بين 27 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل، وذلك بعد مرور نحو عام من أخر الزيارات التي أجرتها اللجان الروسية إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، استعدادًا لاستئناف الرحلات السياحية الروسية المباشرة مرة أخرى إلى المنتجعات المصرية، بعد فترة توقف دامت لنحو 5 سنوات منذ حادث الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء.





وذلك بحسب مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، كشفت أنه منتظر أن يصل وفدًا روسيًا إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، الموافق 27 يناير، ينقسم إلى فريقين أحدهما يتوجه إلى مطار الغردقة الدولي والأخر إلى مطار شرم الشيخ، لبدء تفتيشًا دوريًا على إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول بالمطارين والإجراءات المطبقة أيضا على الرحلات الجوية المغادرة من المدن المصرية والقادمة أيضًا من الخارج.





ومن هذا المنطلق، أكد عدد من النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد في ترسيخ علاقات ثنائية متبدالة بين الدول المختلفة وخاصًة دولة روسيا، مشيرين إلى أن إرسال تفتيش الروسي للمطارات المصرية لتعرف على مدى اتباع الإجراءات الاحترازية والاطمئنان على الوفود القادمة لزيارة مصر .













وفي هذا الصدد، علّق النائب عمر وطنى، عضو مجلس النواب، على وصول وفدًا روسيًا إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، لتفتيش على إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر بهدف استئناف الرحلات السياحية مرة أخرى، قائلًا" خطوة ايجابية تصب في مصلحة الدولة وخاصّة قطاع السياحة" .









وأضاف "وطنى"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة رسخت علاقات قوية مع الجانب الروسي في عدة مجالات، مشيرًا إلى أن استئناف الرحلات الجوية الروسية المتوقفة منذ أواخر 2015 إلى المنتجعات السياحية المصرية مرة أخرى يؤكد نجاح هذه العلاقات.









وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة منذ بداية جائحة كورونا وهى تتبع الاجراءات الاحترازية واجراءات الأمن والسلامه في المطارات المصرية خاصة بعد استتئناف الرحلات الجوية بعد توقفها خلال فترة الحظر، منوهًا إلى أن الفترة المقبلة نشهد انتعاشه في القطاع السياحي خاصة مع استئناف هذه الرحلات السياحية.





وتابع:" ارسال وفد من قبل الجانب الروسي للتفتيش على اجراءات الأمن والسلامه بالمطارات المصرية يؤكد حرص روسيا على تأمين الرحلات قبل تحديد موعدها".

بعد الإعلان عن تفتيشها للمطارات





ومن جانبها، ثمنت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد في ترسيخ علاقات ثنائية متبدالة بين الدول المختلفة، لافتًة إلى أن الفترة الأخيرة سعت الدولة لتكوين علاقات قوية مع الجانب الروسي في أكثر من مجال خاصًة العسكرى.









وأفادت "رزق الله"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن سعى الدولة الروسية لاستئناف الرحلات الجوية السياحية التي توقفت منذ 2015 في ذلك التوقيت يؤكد مدى العلاقات القوية بين الدولتين، مشيرة إلى أن إرسال تفتيش الروسي للمطارات المصرية لتعرف على مدى اتباع الإجراءات الاحترازية والاطمئنان على الوفود القادمة لزيارة مصر.













وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة التي تستعد لها روسيا قبل ارسال الوفود السياحية للدولة تعد خطوة صائبة قبل استئناف الرحلات مرة أخرى، موضحة أن دولة روسيا واحدة من أكبر الدول التي تفضل زيارة مصر لتمتع بجوها الخلاب وطبيعتها المشمسة، علاوة على زيارة مزارتها المختلفة السياحية والأثرية .





وأشارت، إلى أن الدولة تسعى لتعزيز الجانب السياحي وزيادة الرحلات السياحية خلال الفترة القادمة؛ وذلك بعد توقفها بسب

ظروف جائحة "كورونا المستجد" التي ضربت بلدان العالم، وأدت لتعليق الطيران بين دول العالم.

















وبدوره، أشاد النائب سامى كامل، عضو مجلس النواب، بإرسال وفدًا روسيًا إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، لتفتيش على إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر بهدف استئناف الرحلات السياحية مرة أخرى، قائلًا " خطوة مميزة في سبيل تنشيط السياحة الخارجية للدولة وتوجيه رسالة للدول العالم بأن الوضع مستقر آمنيًا".





وأوضح "كامل"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الوضع الآمنى في الدولة الآن مستقر نظرًا لجهود القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية في توفير مناخ آمان للمواطنين والسياح الوافدين، لافتًا إلى أن استئناف الرحلات السياحية الروسية مرة أخرى في هذا التوقيت يؤكد استقرار الوضع الآمنى في مصر .





وكشف عضو مجلس النواب، عن أن الدولة اتخذت خطوات ايجابية لمواجهة فيروس كورونا من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية؛ وظهر ذلك من خلال انخفاض أعداد المصابين في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن الدولة استطاعت أن توفر مناخ صحي آمان في المطارات المصرية لاستقبال الرحلات السياحية.