برلمانية: روسيا تسعى للإطمئنان على وفودها السياحية قبل زيارة مصر

ثمنت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد في ترسيخ علاقات ثنائية متبدالة بين الدول المختلفة، لافتًة إلى أن الفترة الأخيرة سعت الدولة لتكوين علاقات قوية مع الجانب الروسي في أكثر من مجال خاصًة العسكرى.









وقالت آمال رزق الله، لـ" صدى البلد"، أن سعى الدولة الروسية لاستئناف الرحلات الجوية السياحية التي توقفت منذ 2015 في ذلك التوقيت يؤكد مدى العلاقات القوية بين الدولتين، مشيرة إلى أن إرسال تفتيش الروسي للمطارات المصرية لتعرف على مدى اتباع الإجراءات الاحترازية والاطمئنان على الوفود القادمة لزيارة مصر.













وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة التي تستعد لها روسيا قبل ارسال الوفود السياحية للدولة تعد خطوة صائبة قبل استئناف الرحلات مرة أخرى، موضحة أن دولة روسيا واحدة من أكبر الدول التي تفضل زيارة مصر لتمتع بجوها الخلاب وطبيعتها المشمسة، علاوة على زيارة مزارتها المختلفة السياحية والأثرية .





وأشارت، إلى أن الدولة تسعى لتعزيز الجانب السياحي وزيادة الرحلات السياحية خلال الفترة القادمة؛ وذلك بعد توقفها بسب

ظروف جائحة "كورونا المستجد" التي ضربت بلدان العالم، وأدت لتعليق الطيران بين دول العالم.





الجدير بالذكر أن تفتيش الروسي مرتقب تنتظره مطارات مصر السياحية، خلال الأسبوعين المقبل وتحديدًا في الفترة ما بين 27 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل، وذلك بعد مرور نحو عام من أخر الزيارات التي أجرتها اللجان الروسية إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، استعدادًا لاستئناف الرحلات السياحية الروسية المباشرة مرة أخرى إلى المنتجعات المصرية، بعد فترة توقف دامت لنحو 5 سنوات منذ حادث الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء.





بحسب مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، كشفت أنه منتظر أن يصل وفدًا روسيًا إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، الموافق 27 يناير، ينقسم إلى فريقين أحدهما يتوجه إلى مطار الغردقة الدولي والأخر إلى مطار شرم الشيخ، لبدء تفتيشًا دوريًا على إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول بالمطارين والإجراءات المطبقة أيضا على الرحلات الجوية المغادرة من المدن المصرية والقادمة أيضًا من الخارج.