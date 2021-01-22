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فن

أخبار الفن| مقتل ممثلة شابة بعد علاقة مشبوهة مع سياسي.. وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:12 م
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:

حرص «صدى البلد» على التواصل مع المخرجة منال الصيفي، للإطمئنان على الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي، بعد تردد أخبار حول تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة. 

أعلنت الفنانة منى هلا، عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، عن وفاة خالتها ألفه عبد السميع الطحلاوى، مطالبة متابعيها بالدعاء لها بالرحمة. 

شيعت عصر اليوم جنازة الكاتبة الراحلة كوثر هيكل -أرملة الفنان القدير أبو بكر عزت- من مسجد الشرطة، بمشاركة عدد من الأهل والأصدقاء، وفي ظل تواجد الفنانة إلهام شاهين، التي حرصت على حضور مراسم العزاء. 

أعلنت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، وفاة نادية محمود شافع -شقيقة زوجها الراحل الفنان سناء شافع- بعد تسممها بسبب أكل الفراولة. 

ذكرت صحيفة «هندوستان تايمز» أن شرطة أوشيوارا الهندية، احتجزت ممثلا تلفزيونيا -لم تكشف عن اسمه- يبلغ من العمر 40 عامًا، بزعم اغتصاب زوجة أبيه البالغة من العمر 58 عامًا وسرقة النقود والمجوهرات التي بحوزتها من منزلها، الذي تقيم فيه مع والده المسن البالغ من العمر 78 عامًا. 

كشفت تقارير إخبارية هندية، عن أحدث المستجدات حول انتحار الممثلة في جاي شيترا -التي لقت مصرعها في ديسمبر الماضي- بعدما تم العثور على جثتها في أحد الفنادق بالهند، ووجود شبهات حول مقتلها أو انتحارها. 

نشرت الفنانة نبيلة عبيد، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيه من حفل عيد ميلادها الذي وافق أمس الخميس 21 يناير. 

ظهر الهضبة عمرو دياب، مع أبنائه من زوجته الثانية زينة عاشور «عبدالله وكنزي» على مسرح حفلته في العاصمة الإماراتية دبي، في أول ظهور للثنائي مع والدهم على المسرح. 

شنت الفنانة نشوى مصطفى، هجوما على أحد متابعيها الذي تواصل معها عبر الهاتف، والرسائل الخاصة على فيسبوك، وقالت إنه تواصل معها في وقت متأخر بعد منتصف الليل على أنه معد برامج. 

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وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

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