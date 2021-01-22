خبيرة تخطط عمراني: نحتاج إلى وعي لمعرفة قيمة المباني التاريخية في القاهرة

قالت راندا جلال وكيلة كلية التخطط العمراني بجامعة القاهرة، إنه علينا أن نشعر بقيمة المباني التاريخية في محافظة القاهرة، مضيفة أننا في حاجة إلى وعي مجتمعي بأهمية هذه الأماكن ونعمل على الحفاظ عليها.





وأضافت راندا جلال، في لقاء عبر سكايب، لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة أو أي، اليوم الجمعة، أن كل عواصم العالم تعاني من الزحام وتنظيم الزحام يوجه لسلوكيات الناس والمرور وفي القيادة، متابعة أنه علينا أن نشعر بأن القاهرة عاصمة ثقافية وعلينا أن نعرف أن القاهرة وجه حضاري مهم.





وأكدت أنه لا بد من عمل آلية لمتابعة وصيانة التطوير الذي يتم، لافتة إلى أن محافظة القاهرة في فترة من الفترات تم تصنيفها أنظف عاصمة في العالم.





وأردفت أنه علينا تضافر الجهود لإرجاع هذا الأمر مرة أخرى، مشيرة إلى أن محافظة القاهرة زاخرة بالآثار الإسلامية والتي تعد وجهة مهمة للجميع في الداخل والخارج.





واستطردت أن بعض الدول تحاكي خان الخليلي ومطلوب صيانة دورية للأماكن التاريخية والتي يتم تطويرها حاليا، لافتة إلى أن الدولة عازمة على إنهاء أزمة العشوائيات وحققت خطوات كبيرة جدا وهذا أمر في غاية الأهمية.



