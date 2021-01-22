التعليم العالي تكشف ضوابط عقد الامتحانات مع تطورات أزمة كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن القرار اليقيني حاليًا لدى الوزارة هو عقد الامتحانات في موعدها ما لم يجد جديد فيما يتعلق بالوضع الوبائي لفيروس كورونا بمصر





وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع على التلفزيون المصري، أن الضابط الوحيد لعقد الامتحانات في موعدها حاليًا هو تحقق بيئة آمنة صحية يمكن من خلالها أداء الامتحانات.





وذكر المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن اختيار الآلية المناسبة لعقد الامتحانات لن تُغير من طريقة مذاكرة الطالب الذي عليه التركيز في دروسه والتعلم بهدف الحصول على فرصة في سوق العمل.



