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أخبار العالم

حقيقة الاعتداء على نزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بالبحرين

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:33 م
الداخلية البحرينية
الداخلية البحرينية
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محمود نوفل
أكدت  الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل البحرينية أنه لا صحة لما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بوقوع اعتداءات بالضرب على عدد من النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل في "جو". 
  
وذكرت في بيان لها أن خمسة من النزلاء، وأثناء نقلهم من مبنى إلى آخر وفقا لمعايير ايداع و توزيع النزلاء المقررة في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية، رفضوا الامتثال للإجراءات، وبالرغم من القيام بتوضيح قانونية هذه الإجراءات، إلا أنهم رفضوا التنفيذ وقاموا بإحداث الفوضى. 

وقالت: الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في مثل هذه الأحوال.

وأكدت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، حرصها التام على سلامة كافة النزلاء، لافتة في ختام بيانها إلى ضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات لأي شائعات وأنباء مغلوطة.
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