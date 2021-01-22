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المنشآت الفندقية: مصر حصلت على ترتيب عالمي في تطبيق الإجراءات الاحترازية في الفنادق

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:24 م
المنشآت الفندقية
المنشآت الفندقية
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حمزة شعيب
أكد تامر نبيل عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن غرامة الـ 50 جنيها سيتم تطبيقها على المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة في الفنادق.

وتابع نبيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج " مساء DMC" والمذاع عبر قناة " دي إم سي"،:" أن مصر نجحت في الحصول على ترتيب عالي على مستوى العالم بخصوص تطبيق الإجراءات الاحترازية في الفنادق والقرى السياحية، وكذا الحفاظ على صحة الزائرين، مضيفا:"عندنا السائح يأتي لمصر ويحجز لمدة شهرين وثلاثة أشهر".

ونوه إلى أن كافة الفنادق التي فتحت أبوابها لاستقبال الزائرين وحصلت على شهادة السلامة من قبل الجهات المعنية، كما سمحت وزارة السياحة لأصحاب تلك الفنادق بإعادة الافتتاح مرة أخرى بعد الحصول على شهادة السلامة للمنشآت الفندقية، وهي تعكس مدى التزام الفندق بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار تامر نبيل إلى أن الفنادق دائما ما تحاول الحفاظ على مستوى الأمان عبر تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يتم لفت نظر الزائر غير الملتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل ودي في البداية، وفي حال لم يلتزم يجري إبلاغ شرطة السياحة لتتخذ هي الإجراءات الأزمة سواء كان الزائر مصريا أو أجنبيا.
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