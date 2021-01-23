سيرف وخان.. حكاية غزو الإنترنت العالم كله

تطور الانترنت في الآونة الأخيرة في مصر حيث زادت عدد مستخدمي الإنترنت في مصر بشكل ملحوظ ،ربما قلة الذين يتذكرون أن وراء هذا الاختراع الذي يفقدنا الممل ويساعد علي معرفة الاخبار، مخترعون بذلوا جهدههم وطاقتهم لكي يمنح للبشرية هذا الاختراع.
ينسب الفضل لاختراع الإنترنت إلى فينتون سيرف، وبوب خان اللذين اخترعا بروتوكولات الاتصال بالإنترنت التي تستخدم اليوم، وهي مجموعة معقدة من البروتوكولات والقواعد ، حيث سمحت هذه البروتوكولات باستخدام الإنترنت على نطاق واسع، ويشار إلى هذين العالمين باسم آباء الإنترنت .
كان يعاني سيرف وزوجته سيغريد من ضعف السمع، والتقيا بعميل شركة مختصة بصنع سماعات الأذن في ستينيات القرن العشرين، ما جعله مناصرًا للتسهيلات الخاصة بالمعاقين.
كما تعلم بوب خان في جامعة برنستون، وتحصل منها على دكتوراه، وجامعة برنستون، وحصل منها على ماجستير، وكلية مدينة نيويورك، في تخصص هندسة كهربائية، وتحصل منها على بكالوريوس
وضع سيرف وخان مجموعة من المبادئ التوجيهية لنقل البيانات باستخدام طريقة تبديل الرزم في عام 1980، وأطلقوا عليها اسم بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP)، وبروتوكول الإنترنت (IP)، ويعتبر بروتوكول التحكم في الإرسال المسؤول عن تعبئة البيانات قبل أن تتحرك عبر الشبكة، وتفريغها عند وصولها، ويعمل بروتوكول الإنترنت كمنسق لهذه المرحلة، ويحدد حركة المعلومات من نقطة البداية إلى نقطة النهاية .
وتم إثبات تجربة العالم كلينروك (Kleinrock) بأنه من الممكن عمل شبكة واحدة بين نظامين حاسوبيين، وبالتالي أصبحت البروتوكولات التي اخترعها سيرف وخان العمود الفقري لشبكة فعالة وكبيرة من الشبكات المترابطة، وأطلقا عليها اسم الإنترنت ، وعلى الرغم من أنه تم تطوير بروتوكولات أخرى واستخدامها من قبل، مثل: بروتوكولات نقل الملفات، وبروتوكول التحكم في الشبكة، إلا أن الإنترنت مبني على أساسيات سيرف وخان.