سيرف وخان.. حكاية غزو الإنترنت العالم كله

ينسب الفضل لاختراع الإنترنت إلى فينتون سيرف، وبوب خان اللذين اخترعا بروتوكولات الاتصال بالإنترنت التي تستخدم اليوم، وهي مجموعة معقدة من البروتوكولات والقواعد ، حيث سمحت هذه البروتوكولات باستخدام الإنترنت على نطاق واسع، ويشار إلى هذين العالمين باسم آباء الإنترنت .

كان يعاني سيرف وزوجته سيغريد من ضعف السمع، والتقيا بعميل شركة مختصة بصنع سماعات الأذن في ستينيات القرن العشرين، ما جعله مناصرًا للتسهيلات الخاصة بالمعاقين.





كما تعلم بوب خان في جامعة برنستون، وتحصل منها على دكتوراه، وجامعة برنستون، وحصل منها على ماجستير، وكلية مدينة نيويورك، في تخصص هندسة كهربائية، وتحصل منها على بكالوريوس

