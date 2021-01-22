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أخبار العالم

خروقات جوية وبحرية إسرائيلية لحدود لبنان

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:36 م
مقاتلات إسرائيلية
مقاتلات إسرائيلية
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قسم الخارجي
أصدرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني بيانًا ذكرت فيه أنه "بتاريخ 22/ 1/ 2021 اعتبارا من الساعة 3.53 ولغاية الساعة 4.08 تم تسجيل 4 خروقات جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، من فوق البحر غرب مدينة صيدا واتجهت شمالا مقابل بلدة القليعات، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 4.08 من فوق البحر غرب صيدا. تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

كما أصدرت مديرية التوجيه بيانًا قالت فيه "بتاريخ 22/ 1/ 2021 ما بين الساعة 16.30 والساعة 16.38، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 333 مترا. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه أسقط طائرة مسيرة (درون)  عندما كانت تحلق بالقرب من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وحسب بيان المتحدث العسكري، فإن "قوات الجيش رصدت طائرة مسيرة تعبر من الأراضي اللبنانية وأسقطوها، وتابعت القوات الطائرة المسيرة طوال مدة الحدث".

واعتبر البيان أن "الجيش الإسرائيلي سيستمر بالعمل من أجل منع خرق سيادة إسرائيل"، حسب قوله.
 
وفي يوليو الماضي، زعم جيش الاحتلال سيطرته على طائرة مُسيرة استخدمتها فرقة أناشيد لبنانية لتسجيل مقطع في موقع قرب المناطق الحدودية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية وأكده الاحتلال.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال سيطرت إلكترونيا على الطائرة وسحبتها مسافة 3 كيلومترات.

وادعى جيش الاحتلال في بيان مقتضب صدر عنه حينها، أن قواته رصدت "طائرة مُسيرة تسللت كما يبدو من داخل لبنان الى المجال الجوي الإسرائيلي". 

وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية "تابعت" الطائرة و"تعاملت معها من خلال وسائل مختلفة".
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