هاني نسيرة: وفاة سعاد حسني شهدت حمى شائعات واصطيادا للتهم

أكد الدكتور هاني نسيرة الكاتب والباحث السياسي، أن الفنانة الراحلة سعاد حسني جزء من ذاكرة مختلف الأجيال رغم معاناتها من مشاكلها الصحية والنفسية التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة من حياتها، موضحا أن واقعة وفاتها غامضة ولكن هناك اصطيادا للتهم من البعض وتشكيك في الروايات الرسمية.





وأضاف الدكتور هاني نسيرة، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن واقعة وفاة سعاد حسني شهدت حمى شائعات واتهامات ورغبة في انتقام سياسيين، لافتا إلى أن البعض ربط مقتل سعاد حسني بشروعها في كتابة مذكراتها.



