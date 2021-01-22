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فن

مهرجان سوق الصحاب لـ عمر كمال وحمو بيكا تريند رقم 8 على اليوتيوب

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:45 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر مهرجان "سوق الصحاب" لـ عمر كمال وحمو بيكا وأحمد موزة، تريند رقم 8 بعد طرحه عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "ليه الصحاب بتتغير .. عايش في عذاب ومدمر.. طلعم ذئاب اول ما جاعو .. جم كلوني.. انا قلبي كاره افعالكو .. حضرت كاشات بتتعاركو.. كلمه اخوات خساره فيكو ,, وف اشكالكو".

لمه كدابه..عايشين في ذئابه .. اصحاب معيوبه..برجوله متعابا .. خانو عيشي وملحي..وضحكو في جرحي .. كارهينلي الخير..مش حابين فرحي .. مساء النداله..وقرار ازاله .. ده سوق الصحاب.. مضروب وزباله .. عديت كتير.. عشان التقدير  .. بس التقدير...خسرني كتير".

مهرجان "سوق الصحاب غناء: عمر كمال - أحمد موزة - حمو بيكا، كلمات : محمد غباشي، وتوزيع : شادي وخليل.
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