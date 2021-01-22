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محافظات

نائب محافظ القاهرة تطالب رؤساء الأحياء بمقترحات تطوير الميادين والشوارع

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:42 م
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة تطلب من رؤساء الأحياء مقترحات
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عبد العزيز جمال
عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية بمشاركة جميع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومديرى الطرق والتخطيط بالمنطقة الجنوبية وأحيائها لمناقشة الخطة الاستثمارية وتالف الرصف.

وجهت نائب المحافظ بأهمية تعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية  لرفع كفاءة الطرق وتطوير الميادين العامة وتطوير  الشوارع الرئيسية ورفع كفاءة الانارة  ، مشيرة إلى تخصيص مبالغ لهذا الشأن وضرورة الاستفادة القصوى منها لتعود بالفائدة على المواطن ، وضرورة تقديم مقترح من كل رؤساء الأحياء بشأن تطوير أو رفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية.

ووجهت بضرورة عمل جدول بأسماء الميادين والشوارع المطلوب تطويرها أو رفع كفاءتها لجميع الأحياء، مشيرة إلى أنه بالنسبة لحى المعادى حول ضرورة استكمال خطة التطوير المقترحة تشمل اقتراح تطوير ميدان زهراء المعادي امام المسجد الكويتي عن طريق المشاركة المجتمعية لمنع التعديات والإشغالات فى هذه المنطقة وايضا اقتراح تطوير ميدان فونتانا وميدان عرب المعادي ومزلقان عرب المعادي الشهير (مزلقان دجلة)بالإضافة إلى تطوير ميدان فونتانا عن المشاركة المجتمعية أيضا .

ووجهت نائب المحافظ بالاهتمام تطوير الميادين والشوارع الرئيسية والحدائق بالاضافة إلى  التأكيد على  رفع كفاءة الشوارع وترميم المطبات الصناعية بالاضافة إلى رفع كفاءة البردورات  ووجهت بالاهتمام بأعمال التجميل والتشجير، مؤكدة أهمية المشاركة المجتمعية فى المساهمة فى أعمال تطوير وتجميل الميادين تفعيلا لاستراتيجية التنمية الشاملة بمشاركة المجتمع المدنى.

 وأوضحت أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني  فى اطار تحقيق المبادرة القومية التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتى من شأنها تعظيم دور المشاركة المجتمعية لتوفير بعض الاحتياجات ومعاونة المؤسسات الحكومية، مضيفة أن هذا التطوير من شأنه أن  يضفى مظهرا راقيا وجماليا يتمتع به المواطن ويجعل مظهر الشوارع والميادين يعبر عن مدى الرقى والحضارة.

وأكدت على ضرورة عرض خطة أو تصور كامل للتطوير من حيث البلاط والمقاعد وزيادة المساحة الخضراء وعمل تصور لكل حى وعرضه على الشركة  المنفذة.

وفى سياق متصل وفى ضوء متابعة ماتم  بشأن تالف الرصف بأحياء المنطقة الجنوبية وجهت بالتنبيه  بسرعة الانتهاء من الأعمال، وذلك خلال وقت وجيز  وطرح الأعمال بالأمر المباشر مع الشركات، وضرورة وضع  تصور كامل  وجدول زمني للأعمال.

وأكدت على ضرورة متابعة مقترح التطوير لبعض شوارع حى البساتين والتى تشمل  تطوير شارع النصر والمنطقة المحيطة بالمركز الاولمبي  و شارع احمد زكي و شارع اللاسلكي .

وأكدت على ضرورة تكثيف حملات النظافة والاشغالات  بنطاق جميع الاحياء بالاضافة إلى الاهتمام بأعمال التعقيم والتطهير داخل المبانى الادارية  للأحياء وبالشوارع ايضا بالإضافة  إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمجابهة ومنع انتشار العدوى  كورونا المستجد إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة مجلس الوزراء ومتابعة مواعيد الغلق للمحلات والسناتر التعليمية وارتداء الكمامات كما اكدت على الجميع .

كما شددت على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خلال المرور حفاظا على صحتهم وسلامتهم وإعداد تقرير يومى.
نائب محافظ القاهرة تطالب رؤساء الأحياء بمقترحات تطوير الميادين والشوارع
نائب محافظ القاهرة تطالب رؤساء الأحياء بمقترحات تطوير الميادين والشوارع
نائب محافظ القاهرة تطالب رؤساء الأحياء بمقترحات تطوير الميادين والشوارع
نائب محافظ القاهرة تطالب رؤساء الأحياء بمقترحات تطوير الميادين والشوارع
نائب محافظ القاهرة تطالب رؤساء الأحياء بمقترحات تطوير الميادين والشوارع
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