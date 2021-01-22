اللجنة العليا للفيروسات: إحصائيات كورونا يتم عملها بشكل تراكمي .. فيديو

أكدت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن إصابات كورونا بدأت في الانخفاض بعد شهر من استمرار تزايد الإصابات.





وتابعت وجيدة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مع رامي رضوان مقدم برنامج مساء DMC والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" عدد المصابيين الكليين يصل لـ750، طبقا لبيان وزارة الصحة، فيما يوجد عدد آخر من المصابين لا يقومون بالإبلاغ عن إصابتهم بالفيروس للجهات المعنية والوحدات الصحية القريبة من منازلهم، وهو ما يؤدي إلى تسجيل وزارة الصحة أعداد أقل من مصابي الفيروس، لافتة إلى أن إحصائيات كورونا يتم عملها بشكل تراكمي.





وأشارت إلى أن عدد مصابي فيروس كورونا في مصر خلال الموجة الثانية بدأ في الهبوط للأسفل، مثل باقي دول الشرق الأوسط، ولكن تلك الفترة الحالية تعد فترة «مفترق الطرق»، حيث إنه في حال التزم المواطنين بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد والانصياع إلى التدابير الاحترازية فيؤدي ذلك إلى انخفاض عدد مصابي الفيروس ما يؤدي إلى عدم انتشار الفيروس بين المواطنين.