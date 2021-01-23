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فن

بعد يوم من طرحها .. Lo Vas A Olvidar لـ بيلي ايليش وروزاليا تحقق 11 مليون مشاهدة

السبت 23/يناير/2021 - 12:26 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
حقق فيديو كليب أغنية "Lo Vas A Olvidar" لـ بيلي ايليش وروزاليا نجاح كبير جدًا، حيث تخطت الأغنية الـ 11 مليون مشاهدة بعد يوم من طرحها كما إحتلت التريند رقم 13 على موقع "اليوتيوب".

يذكر أنه تصدرت المغنية العالمية بيلي إيليش مؤشرات البحث بـ "جوجل" بعد إعلانها عن تحضيرها لـ 16 أغنية جديدة من تأليفها خلال مقابلة تليفزيونية، مشيرة إلى أنها تتعاون مع شقيقها فينيس بعد طرحها عددا من الأغاني السينجل.

وكتبت بيلي ايليش لجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي :" انا وفريق عملي نعمل على وضع مواعيد جديدة للحفلات واعدكم انكم ستعرفونها قريبا .. ابقو آمنين".

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