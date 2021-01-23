حبس شخص لاتهامه بالاتجار في العملة المزورة

قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالاتجار فى العملات النقدية المزورة.





وأشارت التحقيقات إلى أن معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء اكدت قيام شخص بالتردد على أحد محلات الهواتف المحمولة الكائنة بدائرة القسم وطلب شراء 2 هاتف محمول وقدم له مبلغ مالى "عملات مقلدة".





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة".





وبمواجهته أقر بتحصله على الأوراق المالية المقلدة من صاحب مقهى - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية "جارى تحديده وضبطه" بقصد ترويجها على المواطنين ، كما أضاف بأنه كان فى سبيله لشراء عدد (2) هاتف محمول بقصد إعادة بيعهما مرة أخرى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.