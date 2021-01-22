الدوري الألماني .. بروسيا دورتموند يخسر أمام مونشجلادباخ 4-2





افتتح السويسري إيلفادي التسجيل لـ بروسيا مونشجلادباخ في الدقيقة 11، قبل أن يرد النرويجي إيرلينج هالاند بهدفين لبروسيا دورتموند في الدقيقتين 22، 28.





وعاد المدافع إيلفادي ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.





وفي الشوط الثاني، أحرز الجزائري رامي بنسبعيني الهدف الثالث لمونشجلادباخ في الدقيقة 49، قبل أن يؤكد ماركوس تورام انتصار فريقه بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 78.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بروسيا مونشجلادباخ للنقطة 31 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد بروسيا دورتموند عند 29 نقطة في المركز الخامس.

خسر بروسيا دورتموند أمام بروسيا مونشجلادباخ بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم " بوندسليجا".