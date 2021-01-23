شاهد.. طائرتي "تو- 160" الاستراتيجيتين في أجواء المحيط المتجمد الشمالي.. فيديو

اذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها نشر وزارة الدفاع الروسية على حساباتها وشبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ، أظهر تحليق طائرتي "تو- 160" الاستراتيجيتين ، في أجواء المحيط المتجمد الشمالي.





وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع ، أن التحليق الجوي تحقق فوق المياه الحيادية للمحيط المتجمد الشمالي والبحر الأبيض وبحر بارنتس. واستغرقت الرحلة الجوية نحو 14 ساعة.





وقام أفراد طاقمي الطائرتين أثناء التحليق، حسب الدفاع الروسية، بالتدرب على تزويد الطائرتين بالوقود جوا. وأشارت وزارة الدفاع إلى أن التحليق تحقق وفقا لقواعد استخدام الأجواء المتفق عليها دوليا.





وكانت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" قد أفادت في وقت سابق بأن طياري سلاح الطيران الروسي بعيد المدى يحققون بشكل منتظم رحلات جوية فوق المياه الحيادية لمنطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والبحر الأسود وبحر قزوين.