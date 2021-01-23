ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. طائرتي "تو- 160" الاستراتيجيتين في أجواء المحيط المتجمد الشمالي.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 05:11 ص
طائرتي تو- 160
طائرتي "تو- 160"
Advertisements
محمود محسن
اذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها نشر وزارة الدفاع الروسية على حساباتها وشبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أظهر تحليق طائرتي "تو- 160" الاستراتيجيتين، في أجواء المحيط المتجمد الشمالي.

وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع، أن التحليق الجوي تحقق فوق المياه الحيادية للمحيط المتجمد الشمالي والبحر الأبيض وبحر بارنتس. واستغرقت الرحلة الجوية نحو 14 ساعة.

وقام أفراد طاقمي الطائرتين أثناء التحليق، حسب الدفاع الروسية، بالتدرب على تزويد الطائرتين بالوقود جوا. وأشارت وزارة الدفاع إلى أن التحليق تحقق وفقا لقواعد استخدام الأجواء المتفق عليها دوليا.

وكانت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" قد أفادت في وقت سابق بأن طياري سلاح الطيران الروسي بعيد المدى يحققون بشكل منتظم رحلات جوية فوق المياه الحيادية لمنطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والبحر الأسود وبحر قزوين.
Advertisements
Advertisements

شيء لا يصدقه عقل.. تعليق ناري من عمرو أديب على واقعة اغتصاب حسناء مارينا

السعودية.. الأرصاد تحذر من القاتل الأسود خلال فصل الشتاء

أخبار الفن| مقتل ممثلة شابة بعد علاقة مشبوهة مع سياسي.. وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة انتقال فرجاني ساسي للهلال السوداني

النيابة تعاين موقع انفجار سيارة محملة بأسطوانات غاز على طريق الإسماعيلية

خلال أيام.. الصحة تزف بشرى لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن..فيديو

عجزوا عن دفع الإتاوات.. مقتل 3 مصريين بـ ليبيا

مش اللجنة الثلاثية.. أحمد شوبير يفجر معلومات لأول مرة عن تخفيف عقوبة الشناوي

بعد انفصاله عن دينا الشربيني .. عمرو دياب يحتفل بصحبة أبنائه في دبي

التعليم العالي تكشف ضوابط عقد الامتحانات مع تطورات أزمة كورونا

مفاجآت صادمة.. نجل شقيق عبدالحليم حافظ يكشف حقيقة عدم تحلل جثته بعد 31 عاما

بعد تلقيها تعليقات مزعجة بسبب وزنها.. جراحة شفط دهون تنهي حياة أم لـ3 أطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد رد فعل بطريق مهدد بالانقراض عند رؤية فقاعات الصابون

واقعة أليمة.. أم تنهي حياة أطفالها الخمسة وتشعل النار في منزلها.. تفاصيل

مثير للاشمئزاز.. مضيفة تحذر من طلب مياه الحنفية على الطائرة | فيديو