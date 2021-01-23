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محافظات

حملة تموينية مكبرة بالأقصر.. صور

السبت 23/يناير/2021 - 01:23 ص
حملة تموينية مكبرة
حملة تموينية مكبرة بالأقصر ..صور
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شمس يونس
تواصل مديرية التموين بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملاتها المستمرة ضد كل من تسول له نفسه الإضرار بصحة المواطنين بالمحافظة ومجابهة جميع اشكال الغش التجاري والتدليس كذلك مراقبة المخابز البلدية وجميع الأنشطة التموينية والأسواق. 

 نجحت الادارات التموينية علي مستوى المحافظة من ضبط العديد من القضايا خلال 48 ساعة  الماضية يومي 20 و21 يناير الجاري

 ففى بندر الأقصر تم ضبط عدد 1200 زجاجة عصير للأطفال مجهول المصدر من منتجات مصانع بير السلم غير المرخصة وجميع المضبوطات لا يوجد عليها اي بيانات توضح صلاحيتها او مكوناتها او مكان تصنيعها بمخزن غير مرخص، كما تم المرور علي المخابز بدائرة بندر الأقصر وتم تحرير عدد 9 مخالفات ضد المخابز انتاج خبز غير مطابق للمواصفات وانتاج خبز ناقص الوزن وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل .

وفى بندر أرمنت  تم ضبط عدد 300 قطعة حلوى مصاصة للأطفال منتهية الصلاحية لدى محل بقالة وتم تحرير عدد 15 قضية  لعدم الاعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية. 

وفى  بندر إسنا :تم ضبط عدد 480 باكو فروتي وعدد 42 علبة مشروب دريم وعدد 3 كرتونه مقرمشات زنة الواحدة 10 كجم وعدد 4 علبة جبنة بريزيدون  + 140 كيس مكرونة وجميعها منتهية الصلاحية، كما تم ضبط ربع طن دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية داخل مخبز سياحي غير مرخص ببندر اسنا.

وتم تحرير عدد 4 مخالفات ضد المخابز لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل المقررة،  وتحرير عدد 5 محضر تمويني ضد تجار تموين لعدم ممارسة النشاط علي الوجه المعتاد وعدد 6 محضر لعدم الاعلان عن الاسعار وعدم وجود شهادة صحية .
كما قامت ادارة تموين الطود بتحرير عدد 4 مخالفات ضد المخابز لعدم نظافة أدوات الرغيف والعجين ومواصفات بخلاف عدد 6 محاضر ضد بعض الأنشطة لعدم الاعلان عن الأسعار وادارة أنشطة بدون ترخيص .
ومن جهة اخري قامت ادارة القرنة بمتابعة المخابز والأنشطة المختلفة وانتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات 
كما تم ضبط سلع منتهية  الصلاحية بدائرة القرنة وهي 192 زجاجة مياه غازية مختلفة الانواع وكانز وعدد 150 علبه عصير + 240 باكو بسكويت + 24 كيس صلصة + 5 كرتونة شسيبسي عائلي وجميعها منتهية الصلاحية .
كما تم تحرير عدد 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية و عدد 6 محاضر لعدم الاعلان عن الاسعار وعدد 6 محاضر عدم مزاولة النشاط علي الوجه المعتاد لمستودعات دقيق ومشروع جمعيتي وتجار تموين. 
كما قامت ادارة الزينية بتحرير عدد 7 قضايا تموينية لعدم الاعلان عن الاسعار وعدم وجود شهادات صحية بخلاف عدد 8 مخالفات ضد المخابز لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة ادوات الرغيف والعجين .
وقامت اداره البياضية بتحرير عدد 4 مخالفات ضد المخابز المخالفة للقرارات التموينية، بإجمالي عدد 104 مخالفة وقضية تموينية ضد المخابز والأنشطة المختلفة.
حملة تموينية مكبرة بالأقصر.. صور
حملة تموينية مكبرة بالأقصر.. صور
حملة تموينية مكبرة بالأقصر.. صور
حملة تموينية مكبرة بالأقصر.. صور
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