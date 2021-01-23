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رياضة

أحمد سامي: صلاح محسن كان رغبتي الأولى وريان فضل سيراميكا بسبب الفلوس

السبت 23/يناير/2021 - 03:43 ص
صدى البلد
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محمد سمير
كشف أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن حقيقة رغبة نادي سموحة في التعاقد مع أحمد ياسر ريان وصلاح محسن لاعبي النادي الأهلي.

وأكد أحمد سامي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أحمد ياسر ريان مهاجم جيد ولكن صلاح محسن كان رغبتي الأولى".

وأضاف: "صلاح محسن أشتغل معايا السنة الماضية لذلك حافظ طريقة لعبي، وأحمد ياسر كان اختيار ثاني ولكن الأهلي تمسك بصلاح محسن وأحمد ياسر انتقل إلى سيراميكا بسبب العرض المالي كان أكبر من سموحة".

وعن التعاقد مع مصطفى فتحي، قال: "هو لاعب كبير ومهم وسيكون إضافة قوية للغاية".
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