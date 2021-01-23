اليابان تزيد القيود علي ملاعبها قبل أولمبياد طوكيو.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز لقطات وتقريرا جاء من خلاله تغيير الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد خلال أحداث الرياضة الحية في اليابان، حيث تشهد الملاعب حاليًا مزيدًا من القيود وشغفًا أقل.





وأظهر نهائي كأس الإمبراطور لكرة القدم الشهر الحالي على ملعب طوكيو الوطني، المسرح الأولمبي الرئيسي، لمحة عما يمكن أن تكون عليه الألعاب.





وعندما سجل كاواساكي فرونتال هدف المباراة الوحيد، سرعان ما تلاشى هدير فرحة الجماهير القصير إلى همهمة هادئة، مع استجابة الجمهور المحدود العدد للحظر المفروض على الهتافات.





ويعتبر المشجعون أنفسهم محظوظين لحضور الألعاب الأولمبية تحت أي ظرف من الظروف، بعدما أكد المدير التنفيذي لطوكيو 2020 توشيرو موتو في مقابلة مع فرانس برس إقامة الألعاب من دون استبعاد فرضية غياب الجمهور.