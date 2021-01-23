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رياضة

فرج عامر: لجنة الحكام جاملت بيراميدز للتراجع عن طلب حكام أجانب أمام الأهلي

السبت 23/يناير/2021 - 12:53 ص
صدى البلد
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محمد سمير
قال فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم تعدمت تغيير حكم مباراة بيراميدز وسموحة قبل اللقاء مباشرة من أجل مجاملة النادي السماوي للتراجع عن طلب حكام أجانب أمام الأهلي.

وأكد فرج عامر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مستغرب من تغيير الحكم أحمد الغندور، وبطالب بالكشف عليه من جديد؛ لأنه معندوش كورونا زي ما قالوا".

وتابع: "لماذا لم يلجأ الحكم إلى تقنية الفيديو في اللقطة المثيرة وهناك لغز كبير في حكم الراية".
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