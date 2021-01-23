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أخبار العالم

فئة كبار السن.. بيل جيتس يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 01:46 ص
بيل جيتس
بيل جيتس
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أحمد محرم
أعلن بيل جيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عن تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وكتب جيتس في تغريدة اليوم الجمعة: "إحدى فوائد أن يكون عمرك 65 هي إمكانية تلقي لقاح كورونا. لقد تلقيت جرعتي الأولى هذا الأسبوع ويعتريني شعور رائع. أوجه شكري لجميع العلماء، والمشاركين في الاختبارات، والمشرعين، والفرق الصحية الموجودة في الصفوف الأولى. بفضلهم وصلنا إلى هذه المرحلة".

وكان جيتس قال في ديسمبر الماضي إنه سيخضع للتطعيم علنا حتى يعزز ثقة الناس في اللقاح. وسبق لبيل جيتس أن توقع سنة 2015 تعرض العالم إلى وباء فتاك بعدد وفيات كبير.

وفي الصيف الماضي كتب جيتس مقالًا قال فيه إن تغير المناخ أخطر بكثير من وباء فيروس كورونا، قال فيه "إذا كنت تريد أن تفهم نوع الضرر الذي سيحدثه تغير المناخ ، فابحث عن كوفيد-19 وتأثيرات تغير المناخ على مدى فترة زمنية أطول بكثير من وباء كورونا، فالخسائر في الأرواح والضرر الاقتصادي الناجم عن هذا الوباء يتساوى مع ما سيحدث إذا لم نتخلص من انبعاثات الكربون في العالم ".

وأضاف: "يختلف نطاق التأثيرات المحتملة من تغير المناخ ومن كوفيد-19، اعتمادًا على النموذج الاقتصادي الذي يتم استخدامه، لكن من الواضح أنه خلال عقد أو عقدين مقبلين، من المرجح أن يكون الضرر الاقتصادي الناجم عن تغير المناخ أكبر بكثير".

وكتب جيتس: "انتشار جائحة بحجم كوفيد-19 سيئة رغم أنها تأتي كل 10 سنوات، كذلك فإنه بحلول نهاية القرن، سيكون الأمر أسوأ بكثير إذا ظل العالم على مسار انبعاثاته الحالية ".
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