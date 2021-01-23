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محافظات

ليلة الجمعة فجرا.. وفاة أقدم محفظ للقرآن في المنوفية

السبت 23/يناير/2021 - 12:49 ص
وفاة أقدم محفظ للقرآن
وفاة أقدم محفظ للقرآن في المنوفية
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مروة فاضل
سادت حالة من الحزن بين أبناء قرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية عقب وفاة الشيخ الشحات إبراهيم أقدم محفظ للقرآن الكريم، والذى حفظ اكثر من 2000 حافظ للقران على يده.

ليلة الجمعه وقت اذان الفجر.. هكذا توفي تقدم محفظ للقرآن الكريم وسط حزن الجميع من أبناء القريه الذي علمهم القران علي مدار سنوات كثيرة سابقه.

٧٠ عاما قضاها الشيخ الشحات لتحفيظ القران لأبناء القرية والقرى المجاورة حيث أفني حياته في تحفيظ الاطفال والكبار كتاب الله.

عاني الشيخ علي مدار سنوات من مرض الكبد ولكنه لم يمل ويشكوى مرضه حتي زاد التعب عليه وباجراء الفحوصات تبين إصابته بفيروس كورونا بمستشفي الشهداء.

توفي ليله الجمعة في صلاه الفجر.. هكذا أكد نجله  ابراهيم أن والده كان رجلا صالحا محبوبا من الجميع لا يترك فرضا في المسجد يؤدى الصلوات في أوقاتها.

واشار، الي أن والده قضي عمره في تحفيظ القران للاطفال من القرية والقرى المجاورة حتي أصبح محبوبا من الجميع.

فيما شيع العشرات من أهالي كمشيش والقرى المجاورة لها جثمان الشيخ الشحات وسط دموع ودعوات الرحمة والمغفرة.
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