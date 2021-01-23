أحمد عزمي: أكره صفة الغباء في المرأة.. وبحب الأهلي.. ونفسى أجسد شخصية جندي

كشف الفنان أحمد عزمي، عن رد فعل والدته ورد فعله شخصيا عن دوره في فيلم "الأبواب المغلقة"، أول فيلم سينمائي شارك فيه.





أجاب الفنان أحمد عزمى على عدد من الأسئلة السريعة التى تكشف شخصيته، لافتا إلى أنه أن لم يكن ممثلا، كان يتمنى أن يصبح طباخا ماهرا، أو يعمل فى أى وظيفة داخل البحر.



