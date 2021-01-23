أحمد عزمي: أكره صفة الغباء في المرأة.. وبحب الأهلي.. ونفسى أجسد شخصية جندي

حل الفنان أحمد عزمى ضيفا ببرنامج "3 ستات" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، وتحدث عزمى، عن بدايته مع التمثيل، وعلاقته ببعض الفنانين، والعديد من صفاته الشخصية، وإلى أبرز تصريحاته:
كشف الفنان أحمد عزمى بدايته فى مجال الفن منذ صغره وكتابته للشعر.
كشف الفنان أحمد عزمي، علاقته بالفنان الكبير الدكتور يحيى الفخرانى، والعمل معه فى مسلسل عباس الأبيض فى اليوم الأسود.
قال الفنان أحمد عزمى إنه بعد الانتهاء من دراسة الثانوية العامة، التحق بمعهد الفنون المسرحية.
كشف الفنان أحمد عزمي، عن رد فعل والدته ورد فعله شخصيا عن دوره في فيلم "الأبواب المغلقة"، أول فيلم سينمائي شارك فيه.
أجاب الفنان أحمد عزمى على عدد من الأسئلة السريعة التى تكشف شخصيته، لافتا إلى أنه أن لم يكن ممثلا، كان يتمنى أن يصبح طباخا ماهرا، أو يعمل فى أى وظيفة داخل البحر.
كشف الفنان أحمد عزمي عن الدور الذي يتمنى تجسيده فى عمل فنى، خلال المرحلة القادمة.
كشف الفنان أحمد عزمي عن نادى كرة القدم الذي يشجعه داخل مصر.