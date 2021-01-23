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فن

كواليس مسلسل "ورد".. شاهد

السبت 23/يناير/2021 - 01:01 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
سباق من نوع خاص جدا يخوضه المخرج الشاب شادي أبو شادي ، الذي يستكمل حاليا تصوير مشاهد تجربته الأولي في الدراما التلفزيونية "ورد"، بطولة النجوم حنان مطاوع،نضال الشافعي،محمد لطفي،محمد عز، صلاح عبدالله، عايدة رياض،وفاء سالم وآخرين.

المعادلة الصعبة التي يعمل شادي عليها هي إنجاز 18 إلي 22 دقيقة يوميا وهو ما يفوق المعدل العادي، في ظل التزامه بالإجراءات الاحترازية، ومنها ألا تتجاوز ساعات العمل 14 ساعة يوميا حفاظا علي الجهاز المناعي لنجوم وفريق العمل، مع الاحتفاظ بمستوي جودة مرتفع.

شادي الذي ينتظر عرض فيلمه السينمائي الأول "شاومينج" خلال أيام قليلة يراهن علي "ورد" كنقطة انطلاق لمسيرته كمخرج دراما، شهد له العديد من نجوم مصر بالتميز أثناء عمله كمساعد مخرج ، ومخرج وحدة ثانية، وفي مقدمتهم الراحل الكبير نور الشريف الذي عمل شادي معه في مسلسل"خلف الله" كما أثني عليه المخرج الكبير حسني صالح الذي ساعده شادي في عدة أعمال، وتنبأصالح له بأن يكون"صاحب مدرسة في الإخراج" تتميز بالحداثة والاختلاف.

شادي تخرج من قسم السينما بالجامعة الفرنسية، ومثل مشروع تخرجه"يا مسافر وحدك" مصر في مهرجان الإسماعيلية وحاز عدة جوائز من مهرجانات بالمغرب والعراق وروسيا، وعمل بعدها مساعدا في مسلسلات "شيخ العرب همام"،"خلف الله"،"الوسواس"،"خط ساخن"،و"بت القبايل".

وقبلها كان قد بدأ مشواره مع الفن مبكرا من خلال قصور الثقافة التي عمل بفرقها ممثلا ومخرجا منذ كان عمره 18 عاما، وإلي أن نصحته د.مني الصبان بالالتحاق بالجامعة الفرنسة لدراسة السينما، ويعتبر نفسه مدينا لها بكل ما حققه لاحقا.
كواليس مسلسل "ورد".. شاهد
كواليس مسلسل "ورد".. شاهد
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