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نصائح عبد الوهاب لـ لبلبة: قولى لأ لهذه الأعمال ولا تشاركي في تلك الحفلات.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 05:42 ص
الفنانة لبلبة
الفنانة لبلبة
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محمود محسن
أكدت الفنانة الكبيرة لبلبة أن الفنان العظيم محمد عبد الوهاب تعاملت مع أولاده وكنت سعيدة لأننى سأتواجد في منزل موسيقار الأجيال وهو ما سبب سعادة لي .

وأضافت لبلبة خلال حوار لبرنامج باب الخلق عبر فضائية النهار أنني رغبت في رؤية موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وتحدثت معه ورغبت في سؤاله عن "كيف لي أن استمر وان أكون ناجحة" ليجيب "قولى على أى حاجة لا لأي عمل دون المستوى وعدم التواجد في الحفلات التي تقلل من شخصيتي".

وتابعت الفنانة لبلبة أنني كنت أبلغ من العمر 7 سنوات خلال هذا الوقت مؤكدة أنه حتى الأن أعمل على تنفيذ ما قاله لي محمد عبد الوهاب وأضع دائما تلك الكلمات امامي.

وأشارت لبلبة إلى أن السيناريست وحيد حامد شكل وجداننا ومتع جمهوره بما قدمه مؤكدة أنني كنت استشيره دائما عن الأعمال المقدمة لي وكان يرفضها وكنت أتقبل رأيه.

وقالت الفنانة الكبيرة لبلبة أنني رفضت 9 أعمال خلال العام الأخير بعضهم أعمال سينمائية ومنها درامية مؤكدة أن هناك فترة من حياتي وهي مرض والدتي الذي استمر لمدة 16 عام وهو ما ابعدني.
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