تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.. نقل تبعية مستشفى ملوي العام لأمانة المراكز الطبيبة المتخصصة

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، انه بدأت اليوم الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي ملوي العام بعد تطويرها إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض المستشفيات، التابعة لمديريات الشئون الصحية بعدد من المحافظات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان. الإجراءات





وأضاف المحافظ انه قد تم انهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي سمالوط المركزي، و سيتم في الفترة القادمة انهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي ديرمواس المركزي بعد تطويرها، ليصبح لدي المحافظة 3 مستشفيات تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.

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وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن اللجنة المنوط بها الاستلام، قد انهت اليوم محضر الاستلام لمستشفى ملوي العام، تمهيدًا لنقل تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مؤكداَ انه يعد نظام اداري متميز، وسيساهم في تقديم الخدمات الطبية علي أعلي مستوي، وانهاء قوائم الانتظار، وتقديم منظومة صحية متكاملة من خلال الاستعانة بأكفأ العناصر الطبية ودعمها بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية.





وفي سياق متصل أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي استمرار جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بنطاق مراكز المحافظة، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم الحملات على المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





قال المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من مجلس الوزراء وتعليمات من وزير التنمية المحلية، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والعمل على القضاء على أى تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هناك عقوبات صارمة لمن يخالف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.





وأضاف ان مديرية الصحة بالمحافظة تواصل تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي بجميع مراكز المحافظة، والذين ترددوا على المستشفيات ال16 المخصصة لاستقبال حالات كورونا وفضلوا العزل المنزلي ، وذلك من خلال الفرق الطبية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع حالات المصابين والمشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لمتابعة المخالطين لهم، مع مراعاة كبار السن ومرضي الامراض المزمنة ومتابعة مستجدات الحالة الصحية لهم من خلال تنظيم زيارات منزلية بصفة مستمرة وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.





وأشار الي ان هناك تكليفات من القيادة السياسية ، ووزارة الصحة والسكان، بتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالعزل المنزلي، وذلك ضمن خطة الدولة لمتابعة اخر المستجدات المتعلقة بتقديم المراحل العلاجية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة يتم تنفيذها من خلال ٤٥ فريق طبي، منهم ١٨ فريق متحرك يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال ٢٧ فريق ثابت.



