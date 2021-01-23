تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.. نقل تبعية مستشفى ملوي العام لأمانة المراكز الطبيبة المتخصصة

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انه بدأت اليوم الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي ملوي العام بعد تطويرها إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض المستشفيات، التابعة لمديريات الشئون الصحية بعدد من المحافظات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.
وأضاف المحافظ انه قد تم انهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي سمالوط المركزي، و سيتم في الفترة القادمة انهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي ديرمواس المركزي بعد تطويرها، ليصبح لدي المحافظة 3 مستشفيات تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.
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وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن اللجنة المنوط بها الاستلام، قد انهت اليوم محضر الاستلام لمستشفى ملوي العام، تمهيدًا لنقل تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مؤكداَ انه يعد نظام اداري متميز، وسيساهم في تقديم الخدمات الطبية علي أعلي مستوي، وانهاء قوائم الانتظار، وتقديم منظومة صحية متكاملة من خلال الاستعانة بأكفأ العناصر الطبية ودعمها بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وفي سياق متصل أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي استمرار جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بنطاق مراكز المحافظة، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم الحملات على المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
قال المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من مجلس الوزراء وتعليمات من وزير التنمية المحلية، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والعمل على القضاء على أى تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هناك عقوبات صارمة لمن يخالف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وأضاف ان مديرية الصحة بالمحافظة تواصل تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي بجميع مراكز المحافظة، والذين ترددوا على المستشفيات ال16 المخصصة لاستقبال حالات كورونا وفضلوا العزل المنزلي ، وذلك من خلال الفرق الطبية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع حالات المصابين والمشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لمتابعة المخالطين لهم، مع مراعاة كبار السن ومرضي الامراض المزمنة ومتابعة مستجدات الحالة الصحية لهم من خلال تنظيم زيارات منزلية بصفة مستمرة وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.
وأشار الي ان هناك تكليفات من القيادة السياسية ، ووزارة الصحة والسكان، بتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالعزل المنزلي، وذلك ضمن خطة الدولة لمتابعة اخر المستجدات المتعلقة بتقديم المراحل العلاجية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة يتم تنفيذها من خلال ٤٥ فريق طبي، منهم ١٨ فريق متحرك يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال ٢٧ فريق ثابت.
وأوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه تم التنبيه على جميع الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات الصحية للمواطنين والدعم النفسي لهم، مؤكدًا على توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم على إعمال المبادرة الرئاسية، وإتباع كافة أساليب مكافحة العدوي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.