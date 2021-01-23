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رياضة

أسوان يعقد اجتماعا لتوقيع علاء عبدالعال على عقود تدريبه لأسوان

السبت 23/يناير/2021 - 12:47 ص
صدى البلد
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رباب الهوارى
عقد أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة الكرة بنادي أسوان اجتماعا استمر عدة ساعات مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم علاء عبد العال.

وضم الاجتماع كلا من أعضاء المجلس: محمد سيد حامد أمين الصندوق إيهاب منصور عضو مجلس الإدارة مصطفى أمين المشرف على الكرة
 محمد حمدي عباس عضو مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع توقيع المدير الفني على عقود تدريبة لنادى أسوان ،وناقش أعضاء مجلس الإدارة مع المدير الفني قائمة الفريق في ظل تعاقدات يناير والخريطة الفنية للفريق والمراكز المطلوب تدعيمها.

وكذلك البحث وتقييم الأسماء والعناصر المرشحة للانضمام للفريق بعد ضم وتسجيل اللاعبين أحمد الألفي وأحمد صبحى وكذلك تحديد الأسماء التى انتهى دورها مع الفريق ولم تحقق المردود الفني المنتظر.

وأكد أعضاء المجلس ولجنة الكرة للمدير الفني حرص مجلس الإدارة وقطاع كرة القدم بنادي أسوان على دعمه ومساندته وتوفير كافة الأجواء والظروف التى تساعد اللاعبين والجهاز الفني على الظهور بالصورة التى تليق بنادي أسوان.

ووعد المدير الفني علاء عبد العال بأنه سيذل أقصى جهد مع الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق طموحات الإدارة والجماهير لبقاء اسم أسوان بالممتاز وأنه سيدرس مع الإدارة دائما كل الأمور التى تصب في مصلحة الفريق إداريا وفنيا.
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