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استشاري صحة عامة: الإصابة بكورونا واردة بعد اللقاح

السبت 23/يناير/2021 - 12:21 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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محمد القاضي
قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إنه إذا كان تأخير الجرعة الثانية للقاح كورونا سوف يوفر جرعات بشكل أكبر لفئات أكثر احتياجا ليس هناك مشكلة.

وأضاف "حتة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا يجب التأخير عن الجرعة الثانية لفترة كبيرة، معقبا: «بدل 20 يوم يبقوا 25 يوم مفيش مشكلة.. لكن لا بد من أخذ الجرعة الثانية».

وأوضح استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، أن الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا تعمل بنسبة ليست كبيرة في تقوية المناعة ضد الفيروس، ولا تكتمل المناعة إلا بتلقى الجرعة الثانية.

وأشار إلي أنه لا يمكن أن نحكم على فاعلية لقاح كورونا مباشرة، ولكن على أرض الواقع يستغرق الأمر 8 أشهر حتى نرى النتيجة، متابعا: «اللى يجيله كورونا بعد الجرعة الأولى يعتبر مخدش لقاح أصلا، لأن مفعول الجرعة الأولى لا يبدأ إلا بعد 10 أيام تقريبا ويعمل تأثير التطعيم ككل في جسم الإنسان بعد 14 يوما من تلقى الجرعة الثانية».

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