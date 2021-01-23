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23 يناير.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

السبت 23/يناير/2021 - 07:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية. وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 23 يناير فإن ذلك يعني أنك جريء وسريع البديهة ويقظ الذهن.. لديك قوة سحر وروح شجاعة، لكنك تميل للتشتت والتسرع، وقد تكون بحاجة لدراسة مواقفك قبل أن تتحرك.

نصيحة:

في عام ٢٠٢١ قد تميل للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.

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