مع رضوي الشربيني.. كيف تأكل المكرونة والأرز دون زيادة وزن؟

المكرونة بمختلف أنواعها وأشكال تحضيرها وكذلك الأرز، من الوجبات المفضلة لدى غالبية من يتبعوا الأنظمة الغذائية لإنقاص أوزانهم، لكن تقف أمامهم المعادلة الصعبة، كيف تأكل الأرز والمكرونة دون زيادة في الوزن؟

خبيرة التغذية ساندرا مكاري، قدمت مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس" على شاشة سي بي سي سفرة، حيلًا لتناول المكرونة والأرز داخل أنظمة الرجيم دون زيادة في الوزن، ولكن بعد التعرف على أنواعها، والكمية التي يحتاجها الجسم.



تناول الأرز والمكرونة بحبوب قمح كاملة

تتعدد أنواع المكرونة، منها البيضاء والبنية والمكرونة بالشوفان، وكذلك الأرز، منه ثلاثة أنواع، الأرز الأبيض والبني والأرز البسمتي، أفضلهم بالتأكيد ما يحتفظ بالحبوب الكاملة، كالأرز البسمتي ومكرونة الشوفان.

وحاليًا تتوفر في الأسواق أكياس مكرونة بحبوب قمح كاملة، وهي قليلة السعرات الحرارية عكس المكرونة البيضاء المعروفة بسعراتها الكثيرة، كذلك الأرز البسمتي، متوفر طوال الوقت.

الإسراف في الكميات

حتى وإن كنت تتناول المكرونة والأرز بحبوب كاملة، فإن الإسراف في الكميات خطأ يقع فيه أغلب متبعي الأنظمة الغذائية، لذلك فإن تناول كميات بسيطة منها هو الحل الأمثل لعدم زيادة الوزن.

نصائح لتحضير مكرونة صحية:

-التقليل من تحضير المكرونة بالشاميل باستمرار.



-التقليل من تحضيرها بالصوص الأبيض.



-إدخال الطماطم الطازجة في عمل المكرونة مفيد لصحة الجهاز الهضمي.



-أفضل طريقة لتحضير المكرونة، هي الطريقة البيتي العادية بالصلصة.