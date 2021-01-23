طوق نجاة لأهالي محافظة البحيرة.. 10 معلومات عن مستشفى كوم حمادة الجديد بعد الانتهاء من إنشائها

.تشهد محافظة البحيرة، استعدادات مكثفة لافتتاح مستشفى كوم حمادة الجديد، بعد الإنتهاء من كافة الأعمال للمستشفى المقامة على مساحة 3100 متر2 وبتكلفة إجمالية 838 مليون جنيه.





أوضح الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن المديرية تكثف استعداداتها لافتتاح المستشفى بعد الانتهاء من كافة مراحل إنشائها، مشيرًا إلي أن تم إنشاء المستشفى وفق أحدث التقنيات العالمية لتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى للمواطنين.

وأكد " طلحة "، في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد "، أن مستشفى كوم حمادة الجديد ستساعد في تقديم أفضل الخدمات الطبية لأهالي مركز كوم حمادة والمراكز وجميع مراكز المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن مستشفى كوم حمادة الجديد يتكون من دور أرضى و 5 أدوار علوية بطاقة 262 سرير وتضم ( عدد اسرة العناية 20 - عدد الحضانات 31 - عدد ماكينات الغسيل الكلوى 39 - القسم الداخلى 114 - العمليات 6 - العيادات 16 عيادة و4 اسنان - الإفاقة 15 - الطوارئ 16).

وتابع "طلحة"، أن يشمل الدور الارضى على أقسام الطوارئ والعلاج الطبيعى و الأشعة والتعقيم و المغسلة و المطبخ و غازات طبية كما يضم الدور الأول على قسم الغسيل الكلوى والعيادات الخارجية، أما الدور الثاني فيتكون من اقامة جراحات اليوم الواحد والمناظير والمعامل وبنك الدم ومكتب مدير المستشفى ، والدور الثالث اقامة داخلى والدور الربع يضم غرف اقامه داخلى سكن للاطباء والتمريض والدور الخامس والأخير فيضم قسم العمليات للولادة الطبيعية والعناية بالأطفال المبتسرين .

أوضح وكيل الوزارة، أن المستشفى سيتم افتتاحه خلال الفترة القادمة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن الإفتتاحات للمشروعات القومية والتنموية على مستوى الجمهورية

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن قطاع الصحة بمحافظة البحيرة شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في ظل أهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المستشفيات الجديدة وتطوير المستشفيات الحالية والإستفادة من مستشفيات التكامل القروي بتحويلها لمراكز متخصصة ومستشفيات متخصصة أيضًا في الكبد والأطفال، لتخفيف العبء عن المرضى وتقديم خدمة طبية أفضل لهم.