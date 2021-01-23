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بين الناس

أهالي أبو خطوة بالبحيرة يستغيثون بمجلس الوزراء لإدراج الصرف الصحي ضمن مشروعات الهيئة القومية للمياه بالمنطقة

السبت 23/يناير/2021 - 12:37 ص
الهيئة القومية لمياه
الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة
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مصطفى كرم
اشتكى عدد كبير من أهالي عزبتي يوسف معوض وأبو خطوة التابعين لمركز دمنهور محافظة البحيرة، لموقع صدي البلد الإخباري، من عدم وجود صرف صحي بهم يخدمهم مما يعرض خطوط المياه التلوث بسبب تسرب مياه الصرف على خط المياه.

ناشد الأهالي رئاسة مجلس الوزراء بمخاطبة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإدراج صرف العزبتين ضمن الخطة التي تم التصديق عليها  لعمل صرف قريتي حسين عمر المحامدة وتوابعهما وقرية سنهور وتوابعها خاصة وان عزبتي يوسف معوض وأبوخطوة يقعان ضمن توابع سنهور ولم يدرجا في الخطة.

وطالب الأهالي بالعزبتين معرفة السبب في عدم الإدراج ضمن خطة الصرف بالمنطقة، موضحين انهم سوف يلتزمون بالمعابر والشروط التي ستفرضها الهيئة لتنفيذ الصرف بتوفير ما يلزم لعمل المشروع الحيوي العزبتين.




وأشاد الاهالي بدور القيادة السياسية التي تساهم في توفير حياة كريمه للمواطنين على كافة أنحاء الجمهورية، مطالبين لإدراج صرف العزبتين ضمن اهتمامات محافظة البحيرة والهيئة القومية للمياة بالمحافظة، وخاصة انه لم يتم عمل صرف صحي رسمي لهم من قبل . 

وللتواصل مع الأهالي على رقم : 010‪63720199

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أهالي أبو خطوة بالبحيرة يستغيثون بمجلس الوزراء لإدراج الصرف الصحي ضمن مشروعات الهيئة القومية للمياه بالمنطقة
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